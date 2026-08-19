León XIV visitará la Argentina en noviembre: la relación entre Milei y la Iglesia, en el centro de la escena

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre como parte de una gira sudamericana que comenzará en Uruguay y continuará posteriormente en Perú. El Vaticano confirmó que el pontífice pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un Papa al país desde Juan Pablo II en 1987. Francisco, pese a ser argentino, nunca regresó como pontífice.

En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista Paula Bistagnino señaló que la visita se producirá en un escenario atravesado por diferencias entre el Gobierno y sectores de la Iglesia argentina. Uno de los protagonistas será el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien en diferentes homilías cuestionó aspectos sociales de la política económica. Recientemente sostuvo que “la libertad económica no puede ser absoluta” y la vinculó con el bien común y la dignidad humana.

Antonio Riccobene consideró que la llegada de León XIV también tendrá impacto sobre la relación institucional entre la Casa Rosada y la Iglesia. “Bergoglio era un político y un gran político”

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La conversación recuperó además el legado de Francisco y su enorme influencia en América Latina. “Jorge Mario Bergoglio era un político y un gran político”, sostuvo Bistagnino, quien remarcó que el Vaticano no puede analizarse únicamente desde su dimensión religiosa: “Es un Estado”.

Para la periodista, León XIV encontrará una región en la que su antecesor dejó una profunda impronta. “Este Papa llega con un camino muy allanado en América Latina, llega a una América Latina reconquistada por el papa Francisco”, afirmó.

Prevost mantiene, además, una relación especialmente fuerte con Perú: vivió allí durante décadas, fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 y posee ciudadanía peruana.

Por qué eligió llamarse León XIV

En tanto el periodista, Nicolás Lucca puso el foco en otro elemento simbólico: el nombre elegido por Robert Prevost. “¿Quién fue el último León en la Iglesia Católica? El autor de la doctrina social de la Iglesia”, planteó.

La referencia no es casual. El propio León XIV explicó que eligió su nombre principalmente por León XIII, autor de Rerum Novarum, la encíclica que abordó la cuestión social frente a las transformaciones de la revolución industrial.

La visita argentina tendrá así múltiples dimensiones. Además del acontecimiento religioso que significa recibir nuevamente a un pontífice después de casi cuatro décadas, la llegada de León XIV pondrá frente a frente al Gobierno, la Iglesia argentina y un Papa cuyo nombre remite directamente a la doctrina social católica.