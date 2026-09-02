El papa León XIV pidió rezar por el agua: “Es un regalo universal, un derecho sin fronteras”

El papa León XIV dedicó su intención de oración de septiembre de 2026 al cuidado del agua, un recurso que definió como un don de Dios, un bien universal y un derecho que debe garantizarse “sin fronteras”. Su llamado coincide con el comienzo del Tiempo de la Creación, una celebración ecuménica orientada a renovar el compromiso con la protección del ambiente.

León XIV advirtió que el bien de la familia humana no puede sacrificarse por intereses privados

A través de la Red Mundial de Oración del Papa, el Pontífice convocó a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a custodiar el agua con gratitud, justicia y responsabilidad. También pidió promover una cultura de la sobriedad que permita enfrentar el derroche, la contaminación y las desigualdades en el acceso a este recurso imprescindible para la vida.

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La intención de oración de León XIV para septiembre de 2026

En la plegaria que acompaña su intención mensual, León XIV se dirige al “Señor de la Vida” para agradecer por el agua, a la que describe como “fuente de fecundidad, frescura y esperanza”. Además de destacar su importancia para las personas y los ecosistemas, la presenta como un símbolo de la gracia y del amor de Dios que renueva a los cristianos por medio del Bautismo.

El Papa también pide perdón por las conductas humanas que transformaron este recurso natural “en mercancía” y que olvidaron su condición de “regalo universal” y “derecho sin fronteras”. De esta manera, vincula el acceso al agua potable con la dignidad humana, la justicia social y la responsabilidad de los Estados y las comunidades.

La oración presta especial atención a quienes sufren las consecuencias de la escasez o carecen de servicios seguros. León XIV recuerda a los hombres, mujeres y niños que deben recorrer largas distancias para conseguir agua, así como a quienes enferman por consumirla en condiciones inadecuadas o por no disponer de una cantidad suficiente.

El Papa pide actuar contra el derroche y la contaminación del agua

El mensaje no se limita a una invitación espiritual. En su oración, el Pontífice pide que el Espíritu transforme a los creyentes en “peregrinos de lo esencial”, capaces de llevar una vida más sobria, denunciar la contaminación y defender el derecho de cada persona “a beber sin miedo, sin desigualdad”.

La intención de septiembre plantea así un compromiso que debe traducirse en acciones personales y colectivas. Evitar el consumo innecesario, reparar pérdidas, impedir la contaminación de ríos y fuentes y adoptar hábitos responsables aparecen como medidas concretas para proteger un recurso limitado y garantizar su disponibilidad para las generaciones futuras.

Más de 2.100 millones de personas no tienen acceso seguro al agua potable

El llamado de León XIV se produce frente a una crisis que continúa afectando a una parte considerable de la población mundial. Según el informe Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2024, elaborado por el Programa Conjunto de Monitoreo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, 2.100 millones de personas todavía no disponían de acceso seguro al agua potable.

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El documento, presentado en agosto de 2025, reconoció los avances obtenidos durante los últimos años, pero señaló que el ritmo continúa siendo insuficiente. Para alcanzar el acceso universal en 2030, los países de bajos ingresos deberían avanzar a una velocidad siete veces mayor que la actual.

La falta de agua limpia también está vinculada con las dificultades para acceder al saneamiento y a condiciones básicas de higiene. Miles de millones de personas siguen sin contar con sistemas de saneamiento gestionados de manera segura o con instalaciones adecuadas para lavarse y prevenir enfermedades, una situación que afecta directamente su salud, su seguridad y su dignidad.

“Nadie debería morir por falta de agua”

El padre Cristóbal Fones, SJ, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, destacó que el agua es uno de los elementos esenciales para la vida y que su acceso adecuado constituye una cuestión de dignidad personal y de justicia entre los pueblos.

El sacerdote jesuita invitó a contemplar la creación y a observar “con los ojos de Dios” la realidad de quienes deben caminar durante kilómetros para obtener una pequeña cantidad de agua limpia. Sin embargo, remarcó que esa mirada debe convertirse en decisiones concretas basadas en la sobriedad, el cuidado y la solidaridad.

“Nadie puede vivir sin agua, y nadie debería morir por su falta”, afirmó Fones al reflexionar sobre la intención papal de septiembre.

El Tiempo de la Creación 2026 comienza con el lema “Agua viva”

La intención mensual fue difundida en el comienzo del Tiempo de la Creación, que se extiende desde el 1 de septiembre, cuando se celebra la Jornada Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación, hasta el 4 de octubre, memoria litúrgica de san Francisco de Asís.

El período adquiere una relevancia especial en 2026 porque coincide con el octavo centenario del tránsito de san Francisco. El tema elegido para esta edición es “Agua viva”, en sintonía con el llamado de León XIV a reconocer el valor espiritual, social y ambiental de este recurso.

La Jornada Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación fue instituida por el papa Francisco en 2015. Desde entonces, constituye el punto de partida de un tiempo ecuménico durante el cual distintas comunidades cristianas impulsan la oración, la reflexión y el compromiso ambiental.

León XIV reclama transformar la destrucción en vida

En su mensaje para la Jornada Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación, León XIV volvió a reclamar una conversión del corazón y pidió transformar en instrumentos de vida los recursos y las capacidades utilizados para destruir.

La reflexión se inspira en las palabras del profeta Isaías: “Forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces”. La imagen bíblica expresa la posibilidad de destinar a la protección de la vida las energías empleadas en las guerras, la explotación de los recursos naturales y la búsqueda del beneficio inmediato.

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El planteo del Papa propone una relación renovada con la creación en un escenario atravesado por los conflictos armados, las desigualdades y el deterioro ambiental. Dentro de esa mirada, el cuidado de los recursos naturales no aparece separado de la defensa de la paz y la dignidad humana.

El agua como derecho humano y cuestión de justicia social

La preocupación por el agua y la protección ambiental ocupa un lugar destacado en el magisterio reciente de la Iglesia. En la encíclica Laudato si’, el papa Francisco advirtió que existe una “grave deuda social” con las personas pobres que no tienen acceso al agua potable.

Francisco sostuvo que privarlas de este recurso significa negarles el derecho a la vida arraigado en su dignidad inalienable. La intención de León XIV retoma esa perspectiva y vuelve a relacionar la crisis del agua con la justicia social, la paz, la salud pública y la protección de las poblaciones más vulnerables.

Una responsabilidad compartida para custodiar el agua

Desde la Red Mundial de Oración del Papa recordaron que la Iglesia acompaña diferentes iniciativas destinadas a facilitar el acceso al agua potable y a los servicios sanitarios, especialmente en comunidades rurales y zonas marcadas por la pobreza.

La educación ambiental, la prevención de la contaminación, la promoción de la higiene y la asistencia a las poblaciones más vulnerables forman parte de ese compromiso. Debido a que el agua atraviesa territorios y no reconoce fronteras políticas, su protección requiere cooperación y responsabilidad compartida.

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