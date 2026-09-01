La visita de León XIV a la Argentina: el arzobispo Jorge Garcia reveló los lugares donde estará el Papa

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cueva, reveló los primeros detalles concretos de la agenda que cumplirá el papa León XIV en noviembre durante su visita a la Argentina. La comisión organizadora avanza en la definición de las sedes, aunque el itinerario final de la estadía sigue sujeto a una última validación de la Santa Sede.

La planificación de la visita papal, que se extenderá por tiempo limitado, demanda una intensa coordinación entre la Iglesia Católica y las distintas esferas del Gobierno nacional. Las autoridades avanzaron en la inspección de predios públicos e instituciones clave en la Ciudad de Buenos Aires.

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Uno de los puntos centrales seleccionados es el Monumento a los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Sarmiento y del Libertados, donde se proyecta la realización de la misa central. Ese mismo escenario se utilizará para el tradicional encuentro para los jóvenes.

La agenda institucional también contempla actividades en la Plaza San Martín, donde el Sumo Pontífice rendirá un homenaje formal al General José de San Martín. Posteriormente, las comitivas se trasladarán al Palacio San Martín, predio en el cual se coordinará un encuentro ecuménico e interreligioso.

Dentro del ámbito social y pastoral, García Cueva detalló que se analizan recorridas por el Cottolengo de Claypole y la cárcel de Devoto, iniciativas que responden a una preocupación personal de León XIV por los sectores vulnerables y las personas privadas de la libertad.

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En relación al formato de las convocatorias masivas, el arzobispo porteño descartó la utilización de estadios de fútbol. La organización busca evitar espacios cerrados con límites de aforo para volcar las concentraciones principales en espacios abiertos.

El arzobispo de Buenos Aires destacó que el proceso organizativo de la visita está dejando buenos frutos institucionales. Explicó que la necesidad de coordinar la logísticas sentó en una misma mesa de diálogo a los gobiernos locales, el Poder Ejecutivo Nacional y la conducción eclesiástica.

Las gestiones técnicas continuarán durante los próximos días con la participación de delegados del Vaticano, con el fin de ultimar los dispositivos de seguridad y movilidad. Mientras la feligresía aguarda la confirmación oficial, las autoridades diocesanas y gubernamentales ajustan los detalles finales de una visita histórica.