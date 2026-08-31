Ya está en Argentina la segunda misión del Vaticano para organizar la visita del Papa León XIV: quién la encabeza y cuántos días se quedará

Aproximadamente a las 18.30 de este domingo 30 de agosto llegó al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo de Latam, la delegación del Vaticano que se quedará 3 días en Argentina para organizar la visita que el Papa León XIV realizará, entre el 8 y el 11 de noviembre, a nuestro país.

Según La Nación, la misión está liderada por el coordinador de los viajes papales, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, un sacerdote mexicano que fue nombrado para ese estratégico puesto por el propio León XIV apenas un mes después de haber sido elegido Papa.

Los representantes del Vaticano llegaron a nuestro país procedentes de Perú, tras recorrer, en ese país, ciudades como Cusco, Lima, Pucallpa y Chiclayo, porque allí también viajará el Santo Padre el próximo mes de noviembre, en su primera visita a Latinoamérica.

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Papa León XIV

La misión de avanzada del Vaticano, según el medio antes citado, se ocupará, durante su visita, de perfeccionar detalles relacionados con la logística, el protocolo y la seguridad del Papa León XIV, reuniéndose, con ese objetivo, con autoridades de la Iglesia argentina, la Nunciatura Apostólica, Gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

Además, recorrerán los lugares que podría visitar el Santo Padre, como el Monumento de los Españoles y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).

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En ese contexto, es importante remarcar que el pasado 26 de agosto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la segunda reunión de trabajo, la primera de carácter interjurisdiccional, para coordinar los operativos de logística y seguridad relacionados a la visita del Papa.

La reunión contó con la participación de representantes del Gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Fuentes oficiales que hablaron con la Agencia Noticias Argentinas revelaron que el objetivo principal de este encuentro fue organizar las tareas operativas previas a las actividades previstas en cada uno de estos lugares. Por ese motivo, durante la jornada se repasaron los esquemas de comunicación, los dispositivos de seguridad, la logística de traslados y el presupuesto asignado para los principales eventos que encabezará el Santo Padre.

Karina Milei

Cuándo visitará Argentina el Papa León XIV

El Papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre para una breve visita. El Sumo Pontífice volará desde Uruguay a nuestro país, donde se quedará hasta el miércoles 11.

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Además de la Ciudad de Buenos Aires, el Santo Padre visitará Luján, y la ciudad de Córdoba, donde lo esperarán, según se calcula, grandes multitudes.