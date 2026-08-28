Monseñor Colombo acaba de reunirse con Leon XIV: “El Papa abría los ojos cuando le dijimos que habrá grandes multitudes durante su visita”

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina comienza a delinearse entre reuniones, gestiones y definiciones de agenda. Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, se reunió en privado con el pontífice en el Vaticano y reveló algunos de los detalles de un viaje que buscará transmitir un mensaje de unidad, con homenajes a Francisco y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

Durante su paso por Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Colombo contó cómo fue su audiencia con el sucesor de Francisco, anticipó las actividades que podrían desarrollarse en Buenos Aires, Córdoba y Luján y aseguró que León XIV se mostró impactado al conocer la magnitud del fervor y las multitudes que esperan recibirlo en el país.

Marcelo Daniel Colombo es un prelado católico argentino que se desempeña como arzobispo de Mendoza y, desde fines del año 2024, ocupa el cargo clave de presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

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Marcelo, muy buenas tardes para usted allí en Roma. Muchas gracias por atendernos. Sé que está por tomar el avión de regreso a Buenos Aires, pero estábamos llamados por su reciente audiencia privada en la Santa Sede con el Papa León XIV. El Papa León XIV, previo al viaje que pronto va a hacer a la Argentina, así que tiene doble interés periodístico su reunión con él. Cuéntenos lo que nos pueda contar.

Buenas tardes, Jorge. Bueno, fue un gran encuentro en lo humano, en lo personal, en lo pastoral. Nos recibió con mucha afabilidad, con mucho entusiasmo por el viaje que viene. En general, a perspectiva, son tres países que van a ser visitados y él realmente está muy bien predispuesto, con mucho deseo de llegar, de encontrarse con las iglesias, con la sociedad de cada uno de esos países. Ese fue un poco el tono del encuentro y, sobre todo, visualizar en el Santo Padre el deseo de una visita que pueda dar frutos para la Iglesia de cada uno de los países visitados y para la sociedad también, por supuesto.

Y, en el caso específico de Argentina, que es, obviamente, decíamos, que va a estar presente Francisco en particular, y que es el país que él no pudo visitar, ¿qué reflexión sobre la cuestión específica de cuánto de Francisco va a haber en su visita? ¿Cuán consciente él es de la, podríamos decir, la representación de Francisco que tiene su visita en la Argentina?

Sí, no hablamos en particular de eso, pero claramente ha trabajado muy estrechamente con Francisco y se percibe el reconocimiento a su figura. Aparece en sus discursos, en sus palabras y, claro, también en esto de venir y de encontrarse. Él había estado en la Argentina cuando el cardenal Bergoglio era el cardenal de Buenos Aires. Así que, como un reconocimiento de sus palabras, en su modo de referirse a esa etapa, creo que debe sentirse de esa manera, como un gran reencuentro del pueblo con la Iglesia en la persona, ahora, del sucesor de Francisco.

Y, paralelamente, Marcelo, mi pregunta tiene que ver con que, más allá de que es un viaje pastoral, en el contexto en el que se están produciendo las elecciones, tanto en Estados Unidos, el país natal de León XIV, como en nuestro principal vecino sudamericano, que es Brasil, que también le toca a Perú, ¿cuánta conciencia hay de que, independientemente de lo pastoral, también va a significar, desde el punto de vista político, yo podría decir, implantar temas en la agenda?

Sí, no nos referimos a eso, porque más que nada íbamos al detalle de algunas de las actividades, como para la importancia de ese encuentro, o visualizar de qué manera podía darse este o aquel encuentro dentro de ese marco tan ajustado de dos días y medio. De manera que eso creo que queda un poco también para la evaluación de la Secretaría de Estado y el Papa, cuando hagan el mensaje. No se puso de manifiesto en nuestro encuentro en particular.

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Y entonces, Marcelo, ¿qué podría contarnos de qué se puede saber de cómo van a distribuirse esos dos días y medio?

Bueno, tenemos fundamentalmente tres jurisdicciones pastorales, tres lugares o ciudades importantes, donde cada uno es visto como una piedra valiosa, pero con el conjunto de todos los argentinos, un mensaje de unidad. Y después aparece también la visita o el encuentro con las iglesias. Ese día lunes creo que queda así, pero sobre todo la letra chica de las aprobaciones va a ser después de que nos visite, la semana próxima, esa, como llaman, comisión de avanzada, que es la gente de seguridad, la gente de Secretaría de Estado que va a monitorear los tiempos, cronometrar las posibilidades. Porque, como creo que les contaba la otra vez, hay un enorme desplazamiento de personas en torno al Papa, lo cual hace que los encuentros tengan una realización un poco más trabajosa, ¿no?, en cuanto a cronometrar horarios y posibilitar cada uno de esos encuentros. En Córdoba está una misa importante para el país, por supuesto, para las familias, y un encuentro con los religiosos, los consagrados. Córdoba tiene esa trayectoria tan destacada en materia de la Iglesia argentina y se le reconoce como ese ascendiente. Y allí estarán los obispos, las religiosas, los sacerdotes, los seminaristas. Hay un encuentro con jóvenes, una vigilia. Ahí está la... Para ver qué va a hacer en Buenos Aires, no sé bien ahora qué ha quedado, porque están viendo dónde ubicarla mejor, como una misa también en Buenos Aires para las familias. Y hay un encuentro también con la sociedad, en el sentido de los políticos o, mejor, con las autoridades nacionales, provinciales, municipales. Creo que va a haber una posibilidad de encuentro también, para determinar bien el ámbito de la invitación, pero como un signo también de una posibilidad de dar un mensaje a la sociedad política.

Marcelo, ¿y algún evento que tenga que ver directamente, simbólicamente, con los lugares que representaba Francisco en un barrio popular? ¿O escuché incluso la posibilidad hasta de la cancha de San Lorenzo, el club de fútbol de Francisco, o visitar la casa natal de Francisco? ¿Hay alguno de los eventos que tenga particular asociación con el legado o la memoria de Francisco?

Fundamentalmente, en Luján y en Buenos Aires va a haber... En Buenos Aires va a ser el homenaje a Francisco, en la Catedral de Buenos Aires, en un lugar que se ha preparado al efecto. Ese encuentro va a ser con los obispos. Pero, por supuesto, va a ser transmitida esa parte del homenaje. Es el primer encuentro con la Iglesia argentina y va a ser precisamente de homenaje al Papa Francisco. Y después, en Luján, ahí, por supuesto, por lo que significaba Luján para Francisco, va a haber también una importante oración donde va a darse espacio para las Cáritas y todas las pastorales de la fragilidad, de la vulnerabilidad de la Iglesia. Creo que son los dos momentos de máxima, diríamos, vivencia de ese espíritu de Francisco, si Argentina quiere continuar y que el Papa se sienta alentado para ello.

Yo no sé si un Papa visitó alguna vez Perú o visitó alguna vez Uruguay. Sí creo que, en el caso de Argentina, queda la marca indeleble de las dos veces que visitó Juan Pablo II, ¿no? La presencia y la ausencia de la no visita de nuestro propio Papa. ¿Es consciente León XIV de las multitudes que se va a encontrar aquí en la Argentina, del fervor que se va a encontrar aquí en la Argentina, de lo que significa para la Argentina su visita?

Sí, nosotros se lo hicimos presente con mucha vivacidad, en el sentido de que queríamos destacar esa importante afluencia de pueblo, de pueblo y de sociedad que se va a dar en esos días. Lo hicimos precisamente consciente de que son multitudes las que esperamos para encontrarse con el Santo Padre. Y él abría los ojos como muy impactado frente a ese fervor que nosotros poníamos en la manifestación.

Marcelo, no queremos quitarle más tiempo y mucho menos que pierda el avión. Le agradecemos siempre su predisposición para con nosotros. Obviamente, nuestros mejores deseos para todas las gestiones que tienen que ver con la visita, la visita del Papa, y nos mantendremos en contacto. Muy agradecido por su tiempo.

Gracias, Jorge. Bendiciones para usted y la audiencia.

Muchísimas gracias. Acá hablamos con el arzobispo de Mendoza, que está en este momento en el Vaticano, tomando el avión para Buenos Aires después de reunirse con el Papa León XIV: Marcelo Colombo.



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