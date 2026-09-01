Previo a la reunión con Caputo, Bessent elogió el programa de ajuste de Milei

El secretario del Tesoro, Scott Bessent mantendrá este martes por la tarde una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el hotel Omni Grove Park Inn de Asheville, Carolina del Norte, sede del G20 de Finanzas. Previo a este encuentro, el mandamás del Tesoro americano aprovecho la ocasión para elogiar el programa de ajuste que encabeza Javier Milei.

Día clave para Caputo: hoy se encuentra con Scott Bessent para renovar el respaldo norteamericano

Todo sucedió antes que comenzara la sesión final del G20 de Finanzas, que tuvo como eje de debate la crisis en Medio Oriente, la cadena de suministros, la inteligencia artificial y la inflación mundial. Allí, Bessent comentó que la “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, en diálogo con el analista Larry Kudlow.

“Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo. Así que, como usted mencionó, estamos viendo cambios en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”, agregó.

En esa línea, el secretario del Tesoro de Estados Unidos aseguró que “la derecha está surgiendo en América Latina” mientras “el socialismo está colapsando”. Según difundió el periodista Eric Daugherty, Bessent calificó a Milei como “un gran aliado” y puso a la Argentina como ejemplo de un proceso de reformas que, a su juicio, está generando resultados.

“Fue liderado por Argentina y las reformas allí. Todos dijeron que no se podía hacer. Y ahora estamos viendo que la inflación bajó, el cambio en las circunstancias económicas”, sostuvo Bessent, quien volvió a remarcar la caída de la inflación y la transformación de las condiciones económicas del país como parte de los argumentos para defender el modelo impulsado por Milei.

A pocos metros de Bessent, en el Pabellón Seely del hotel Ommi Park estaba sentado Caputo con el resto del equipo económico local, y detrás Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del FMI.

La agenda de Caputo en la cumbre del G20

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió en los Estados Unidos con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y hablaron sobre “la agenda económica de la Argentina”.

En su cuenta de X, el funcionario expresó: “Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”.

Por su parte, la titular del FMI escribió: “Genial ponerme al día con Luis Caputo sobre el impresionante repunte económico de Argentina, resultado de buenas políticas y una sólida implementación”.

Luego de su encuentro con Georgieva, y de la exposición donde defendió el plan económico de Javier Milei, el ministro Luis Caputo se reunirá este martes 1 de septiembre con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

El encuentro con Bessent es muy importante para Caputo porque el secretario del Tesoro norteamericano fue un aliado fundamental gracias a la asistencia financiera que le prestó al Gobierno argentino en momentos de fuerte tensión en los mercados, y necesita seguir contando con ese respaldo para avanzar con las reformas económicas que viene realizando La Libertad Avanza.

FN/ML