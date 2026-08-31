León XIV advirtió que el bien de la familia humana no puede sacrificarse por intereses privados

El papa León XIV recibió en el Vaticano a los integrantes del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas (IISA). Durante el encuentro, el Santo Padre dirigió un discurso centrado en el papel de la gestión pública frente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y la presión de los intereses corporativos.

El pontífice remarcó que las decisiones administrativas no deben responder al beneficio de unos pocos, enfatizando que el bien de la familia humana no puede ser sacrificado en aras de intereses privados.

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En su discurso, el obispo de Roma analizó las transformaciones sociales contemporáneas y advirtió sobre la urgencia de revalorizar el trabajo de la instituciones para preservar la cohesión social y el acceso equitativo a las oportunidades básicas.

El eje central de las palabras expresadas por León XIV giró en torno al impacto disruptivo del desarrollo tecnológico y de la presencia de la inteligencia artificial en las estructuras del Estado. En este sentido alertó sobre el riesgo inminente de que decisiones que afectan a la vida humana se estén encomendando a máquinas.

Ante los profesionales de la función pública, el pontífice cuestionó la velocidad del progreso técnico. Para el papa, la gran pregunta que se debe formular la humanidad es si se logrará mantener el control sobre las tecnologías digitales en el futuro o si se corre peligro de que la sociedad termine siendo víctima de sus propias invenciones.

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A su vez, el líder de la Iglesia Católica subrayó la urgencia de establecer un marco ético que regule la implementación de estas herramientas. Asimismo, ponderó que la inteligencia humana resulta insustituible cuando se trata de diseñar políticas, administrar justicia o prestar servicios.

Durante su mensaje, el pontífice instó a los líderes, funcionarios e investigadores de IISA a defender la primicia de la dignidad humana. Argumentó que el verdadero sentido de la gobernanza pública radica en la búsqueda del bien común, el cual jamás debe subordinarse a las leyes del mercado.

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Para finalizar, León XIV insistió en que las innovaciones deben evaluarse por su capacidad para servir a la comunidad global. "La técnica debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la técnica", remarcó.

El encuentro en la Santa Sede cobró un valor simbólico y renovó una tradición de diálogo entre la Iglesia y los gestores estatales. En 1950, el Papa Pío XII recibió a los miembros del mismo instituto internacional para reflexionar sobre los deberes de la administración pública y el rol del Estado.