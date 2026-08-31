Petróleo en torno a US$ 90: Trump y la escalada con Irán vuelven a sacudir a los mercados

El petróleo volvió a quedar en el centro de la escena financiera internacional. El precio del Brent superó este lunes los US$ 90 por barril, después de que Estados Unidos retomara los ataques contra posiciones iraníes y creciera el temor a nuevas interrupciones en el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.

“El mercado conoce la dirección del programa de Caputo, pero le exigen cambios y certezas”, indicó un economista

La escalada tuvo una respuesta inmediata en los mercados. El Brent llegó a ubicarse por encima de los US$ 90, mientras el WTI también avanzó, en una jornada marcada por la búsqueda de refugio y una mayor cautela entre los inversores.

Ese escenario adquiere especial relevancia después de las señales que dejó Kevin Warsh, titular de la Reserva Federal, en Jackson Hole. Su discurso fue interpretado como más duro de lo esperado frente a la inflación y aumentó las apuestas de que la Fed podría mantener una política monetaria más restrictiva o incluso avanzar con una suba de tasas en septiembre.

Se reavivan las tensiones

La tensión geopolítica volvió a agravarse durante el fin de semana. Estados Unidos atacó lanzadores iraníes en la isla de Larak, en las cercanías del estrecho de Ormuz, y posteriormente Irán respondió con ataques contra fuerzas estadounidenses. El temor del mercado pasa por una eventual interrupción más prolongada del tránsito energético por esa zona.

Esta es la primera acción militar estadounidense conocida contra Irán desde finales de julio, lo que provocó que Teherán lanzara ataques contra dos bases aéreas estadounidenses en Jordania, según informaron los medios iraníes.

En ese contexto, Donald Trump vuelve a tener un rol central en el mercado petrolero, no solamente por la escalada militar con Irán sino también por su estrategia para aumentar la oferta de crudo disponible para Estados Unidos.

El presidente estadounidense anunció el viernes un acuerdo con Venezuela que le daría a empresas estadounidenses un papel mayoritario en la explotación de más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas. El objetivo declarado es impulsar la producción, reforzar el abastecimiento de Estados Unidos y contribuir a reducir los precios de los combustibles.

El impacto en el mercado

El impacto ya se observa en el comportamiento sectorial de las Bolsas. Mientras las acciones ligadas a energía registraban subas ante el salto del crudo, otros segmentos más sensibles a las tasas de interés quedaban bajo presión.

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,58%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,50%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,79% a la baja.

Las acciones con mayores subas son Tesla (+4%), CF Industries (+4%) y CrowdStrike Holdings (+3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en PG&E Corp (-20%), Edison (-22%) y Howmet (-7%).

Pese a las caídas en la última jornada de agosto, los principales índices de Wall Street cierran el octavo mes del año con incrementos generalizados: el Nasdaq sube 4,05%, el S&P 500 acompaña con +2,96% y el Dow Jones le sigue con +2,05%.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — no muestran subas, pero ubican en 4,72%, cerca de su techo.

Ante esta situación, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,5% hasta US$ 85,6 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 5,2%, hasta los US$ 90,6 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,69%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 1,04% y el CAC francés baja 0,32%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,29%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,07%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,86%. Por su parte, el Kospi surcoreano saltó 0,46% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,23%.

FN