RDE: por qué las tasas altas en EEUU podrían complicar el regreso de Argentina a los mercados

La política monetaria de Estados Unidos volvió a quedar en el centro de las preocupaciones para los mercados internacionales y, especialmente, para países emergentes como Argentina. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Santiago Farrell, jefe de Redacción de ANSA, analizó cómo una eventual continuidad de tasas elevadas podría modificar los flujos internacionales de capital.

Farrell recordó las tensiones que Donald Trump mantuvo con Jerome Powell alrededor del ritmo de reducción de las tasas y explicó que el debate continúa atravesado por la inflación estadounidense. “Mientras la inflación esté por encima de la meta del 2%, tenemos mucho trabajo que hacer”, resumió sobre el mensaje transmitido desde la Reserva Federal.

“Va a tener impacto en todo el mundo y en especial en Argentina”

Según Farrell, una política monetaria más restrictiva puede fortalecer al dólar y ejercer presión sobre las monedas de los países emergentes. Al mismo tiempo, tasas altas podrían enfriar la economía estadounidense y reducir parte de su demanda de productos provenientes del exterior.

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“Eso es un hecho que parece algo propio de la economía estadounidense, pero como lo global que es, va a tener impacto en todo el mundo y en especial en Argentina”, sostuvo. Para el periodista, una decisión tomada en Washington puede trasladarse rápidamente a las condiciones financieras que enfrenta el Gobierno argentino.

El “fly to quality” y los bonos argentinos

El economista Mariano Gorodisch puso el foco en el denominado “fly to quality”, el movimiento mediante el cual los inversores abandonan activos considerados riesgosos y buscan refugio en instrumentos más seguros. Si los títulos estadounidenses ofrecen buenos rendimientos en dólares, sostuvo, Argentina debe ofrecer una rentabilidad suficientemente elevada para compensar su mayor nivel de riesgo.

“¿Para qué vas a invertir en un bono soberano de la Argentina que te pueda llegar a rendir 6 o 7?”, planteó Gorodisch. Una menor demanda por títulos argentinos podría hacer caer sus precios y empujar nuevamente hacia arriba el riesgo país.

Ese escenario complicaría uno de los objetivos del equipo económico: recuperar el acceso al mercado internacional de deuda en condiciones más favorables. “Así que es una mala noticia para la Argentina”, resumió el economista.

Los dólares también pierden poder adquisitivo

Gorodisch señaló que la discusión alcanza además a los ahorristas que mantienen dólares en efectivo. Con inflación en Estados Unidos, dejar los billetes inmovilizados significa aceptar una pérdida progresiva de su capacidad de compra.

Por ese motivo, mencionó como alternativas distintas obligaciones negociables de grandes empresas argentinas y otros instrumentos corporativos. El objetivo, explicó, es conseguir una rentabilidad que permita al menos compensar la inflación estadounidense sin asumir necesariamente los riesgos propios de los bonos soberanos.

El contraste con la inflación argentina

Durante la conversación, Alejandra Gallo llevó el análisis hacia la evolución de los precios en Argentina. Gorodisch señaló que las expectativas locales apuntan a registros mensuales por debajo del 2% y sostuvo que una nueva desaceleración podría convertirse en un argumento favorable para el Gobierno.

Sin embargo, el economista remarcó que todavía existen factores estacionales y variables que deberán observarse durante los próximos meses. La evolución de la inflación local puede mostrar mejoras, pero las condiciones financieras internacionales continúan dependiendo de decisiones que Argentina no controla.

La preocupación pasa entonces por lo que ocurra con las tasas estadounidenses. Si los inversores encuentran rendimientos elevados y seguros en Estados Unidos, Argentina podría enfrentar mayores dificultades para atraer capitales, reducir el riesgo país y volver al mercado internacional de deuda.