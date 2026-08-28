Los activos argentinos cayeron en Wall Street tras la presentación de Warsh

Los activos argentinos operaron este viernes 28 de agosto con fuertes caídas ante un clima adverso para las economías emergentes tras la presentación de Kevin Warsh en Jackson Hole. Por su parte, el tipo de cambio se mantiene en los niveles del cierre de la jornada pasada. Los bonos soberanos en dólares registraron caídas y el riesgo país volvió a superar los 510 puntos básicos.

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En el plano internacional, los principales índices de Wall Street operaron al alza, después de las declaraciones del titular de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, sobre subir las tasas nuevamente si la inflación no desaceleraba.

Fuertes caídas en Wall Street

Los bonos soberanos en dólares operaron con fuertes caídas este viernes. La mayores caídas se dieron en el AL41D, que retrocedió un 0,7%. En este contexto, el riesgo país elaborado por JP Morgan se ubica en 512 puntos básicos.

En la plaza local, el índice S&P Merval de la bolsa porteña bajó 0,4%, hasta los 2.989.335,070 puntos. Medido en dólares, este viernes disminuyó 0,7% a 1.862,11 puntos y acumula en agosto un desplome del 10,8%. Entre las principales bajas de acciones aparecieron BYMA (-2,1%), Banco Supervielle (-2%) y Edenor (-1,9%).

En Wall Street, los ADRs argentinos también operaron mayormente en rojo. Edenor registró la mayor baja al caer 2,8%, seguido por IRSA (-2,4%) y Transportadora Gas del Sur (-1,9%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 28 de agosto el dólar oficial minorista cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, en el mismo nivel del cierre de este jueves.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotizó a $1.512. Por su parte, el dólar blue se mantuvo en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

En los mercados financieros, el dólar MEP operó a $1.539, con una brecha del 2% frente al oficial, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.606, con una brecha de 5%.

Desde PPI destacan que "el tipo de cambio spot cerró la semana en $1.512 y acumuló una suba de 0,9%, luego de superar el lunes la barrera de los $1.500. El movimiento se dio en paralelo a una fuerte baja de las tasas en pesos, aunque también se observaron señales de oferta de cobertura oficial en futuros. En tanto, el BCRA compró hoy US $82 millones, luego de adquirir US$ 93 millones el jueves y US$ 61 millones el miércoles. De esta manera, las compras acumuladas de agosto ascendieron a US$ 722 millones".

El Tesoro logró renovar el 95,96% de los vencimientos y adjudicó $12,16 billones

El Gobierno logró un rollover del 95,96% de los vencimientos en la licitación de deuda realizada este jueves, en la que la Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $12,16 billones, frente a ofertas recibidas por $13,18 billones.

La licitación incluyó instrumentos a tasa fija, bonos ajustados por inflación y un título vinculado a la evolución del dólar oficial. El menú estuvo concentrado en vencimientos relativamente cortos, sin instrumentos de deuda que se extiendan más allá de mayo de 2027.

Qué instrumentos colocó el Tesoro

Dentro de las LECAP y BONCAP, el Tesoro adjudicó:

LECAP S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026: $6,09 billones, a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,19% y una tasa interna de retorno anual (TIREA) de 29,75%.

LECAP S29E7, con vencimiento el 29 de enero de 2027: $2,38 billones, a una TEM de 2,25% y una TIREA de 30,60%.

BONCAP T31Y7, con vencimiento el 31 de mayo de 2027: $2,45 billones, a una TEM de 2,26% y una TIREA de 30,69%.

A su vez, el Gobierno colocó un instrumento ajustado por inflación. Se trata de la LECER X29E7, con vencimiento el 29 de enero de 2027, por $0,83 billones, a una tasa de 6,25% sobre CER.

Por último, dentro de los instrumentos vinculados al tipo de cambio, se adjudicó la LELINK D30O6, con vencimiento el 30 de octubre de 2026, por $0,42 billones, a una tasa de 7,64% TIREA.

El presidente de la Reserva Federal dijo que la inflación de EE.UU. es "preocupante"

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, advirtió este viernes que la inflación de Estados Unidos todavía se encuentra demasiado por encima del objetivo del banco central y sostuvo que, si la tendencia subyacente no muestra una mejora suficiente, las autoridades monetarias todavía tienen trabajo por hacer.

Las declaraciones se dieron durante su primer discurso como titular de la Fed en el tradicional simposio anual de Jackson Hole, uno de los encuentros económicos más importantes del calendario internacional, que reúne a banqueros centrales, funcionarios y economistas de distintas partes del mundo.

Warsh se mostró preocupado por la evolución de la inflación en Estados Unidos y señaló que el ritmo de suba de los precios no está desacelerando de manera significativa.

“Aunque los datos de inflación del PCE (gastos de consumo personal) y el IPC (índice de precios al consumidor) del verano son mejores de lo esperado, no nos permiten concluir que las tendencias de fondo hayan mejorado de manera significativa”, aseguró Warsh durante su primer discurso en Jackson Hole como presidente de la Reserva Federal.

En julio, el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE por sus cifras en ingles), el indicador de inflación que sigue de cerca la Fed, registró una suba del 3,7% interanual, mientras que el IPC alcanzó el 3,4% interanual.

En este sentido, Warsh reiteró que la prioridad de la política monetaria sigue siendo llevar la inflación hacia el objetivo del 2% interanual, una meta que calificó como firme e inamovible.

“Este es mi criterio: debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se está acercando a nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer”, planteó.

Estas declaraciones de Warsh se dan a semanas de una nueva reunión de la Reserva Federal para decidir respecto a la política monetaria. La reunión, prevista para el 15 y 16 de septiembre, será la siguiente a la realizada a finales de julio, donde se mantuvieron las tasas de interés sin cambios en el rango de 3,50% - 3,75%.

Las bolsas del mundo

Las bolsas internacionales operaron con una tendencia alcista este viernes, tras la presentación de Warsh. El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,04%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,26%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,07% al alza.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — operan con incrementos en todos los tramos, destacándose la suba de 2,29 puntos en el Treasurie a 2 años, que actualmente tiene un rendimiento de 4,329%.

Mientras tanto, el Euro Stoxx sube 0,96%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,81% y el CAC francés acompaña con 0,91%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,29%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,07%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,11%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 1,79% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,38%.

FN