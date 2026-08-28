Trump le pidió a Milei que acelere el acuerdo comercial con Estados Unidos y lo lleve al Congreso

La administración de Donald Trump volvió a reclamarle al Gobierno de Javier Milei que avance con uno de los principales compromisos económicos alcanzados entre Argentina y Estados Unidos. El pedido fue transmitido durante una reunión en Buenos Aires entre funcionarios de ambos países y apunta a que el acuerdo comercial bilateral sea enviado al Congreso para completar su proceso de ratificación.

El planteo estuvo a cargo de Jeff Goettman, representante Comercial Adjunto de Estados Unidos, quien mantuvo un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Durante la reunión, el funcionario estadounidense destacó las medidas económicas implementadas por la gestión libertaria y, al mismo tiempo, puso sobre la mesa la necesidad de que Argentina avance con los pasos internos pendientes para poner en marcha el entendimiento.

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El Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) fue firmado el 5 de febrero en Washington y constituye uno de los pilares de la nueva etapa de la relación bilateral. Sin embargo, todavía no se encuentra plenamente vigente debido a que ambos países deben completar los procedimientos legales correspondientes.

En el caso argentino, uno de los pasos que reclama Washington es el tratamiento del acuerdo en el Congreso. De esta manera, la administración Trump busca que la Casa Rosada defina una estrategia para avanzar con la ratificación parlamentaria.

Desde la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos remarcaron que Washington continuará cumpliendo con los compromisos asumidos y señaló que espera que Argentina haga lo propio.

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Qué cambia con el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

El entendimiento contempla una reducción de las barreras comerciales entre ambos países y establece modificaciones arancelarias para una amplia variedad de productos.

Entre los principales puntos acordados figura la eliminación inmediata de los aranceles para 221 productos estadounidenses una vez que el convenio entre en vigencia. El listado incluye medicamentos, maquinaria, productos vinculados con informática y determinados vehículos.

A su vez, otros 20 productos tendrán una reducción de sus derechos de importación hasta alcanzar un arancel máximo del 2%.

El acuerdo también establece cupos de importación sin aranceles para 57 categorías de productos, entre ellas carne vacuna, automóviles y quesos. En el caso de la carne, el entendimiento contempla un cupo de hasta 80.000 toneladas provenientes de Estados Unidos.

Argentina también asumió compromisos vinculados con la eliminación del impuesto estadístico y con determinadas licencias de importación que actualmente funcionan como barreras para el ingreso de productos estadounidenses.

La implementación definitiva de estas medidas depende de que se complete el proceso legal previsto por ambos países.

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La carne vacun en el centro de la relación comercial

Uno de los sectores que adquirió mayor relevancia dentro de la negociación bilateral fue el de la carne vacuna. La administración Trump amplió el acceso de la Argentina al mercado estadounidense mediante un incremento de la cuota de exportación. El cupo pasó de 20.000 a 100.000 toneladas, lo que significó una mejora sustancial para los exportadores argentinos.

El Gobierno de Milei considera el acceso al mercado estadounidense como una de las oportunidades más importantes para aumentar las exportaciones agroindustriales y profundizar la relación económica con Washington.

En paralelo, Estados Unidos anunció recientemente un nuevo contingente de 300.000 toneladas de carne vacuna sin aranceles destinado a incrementar la oferta en su mercado interno. Argentina no quedó incluida en ese nuevo cupo porque ya cuenta con un régimen preferencial propio acordado bilateralmente.

Cuánto aumentaron las exportaciones argentinas a Estados Unidos

El reclamo de Washington se produce mientras el intercambio comercial bilateral muestra una fuerte expansión. Según informó el canciller Pablo Quirno, las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos acumularon casi US$6.000 millones entre enero y julio de 2026. El resultado representa un crecimiento del 38% frente al mismo período del año pasado.

Estados Unidos pasó así a representar aproximadamente el 10% de las exportaciones argentinas y se consolidó como el segundo destino más importante para los productos nacionales.

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Entre los principales productos que explicaron el incremento aparecen la carne, los metales, los combustibles y la energía.

Quirno también destacó la evolución del saldo comercial entre ambos países. Según sus datos, durante los primeros siete meses del año la Argentina alcanzó un superávit bilateral de aproximadamente US$2.000 millones, casi nueve veces superior al registrado durante el mismo período de 2025.

El pedido de la administración Trump vuelve a colocar al ARTI en la agenda política argentina. La Casa Rosada había evitado acelerar el tratamiento legislativo mientras aguardaba mayores definiciones sobre la política comercial estadounidense y la implementación de los compromisos asumidos.

Ahora, el reclamo de Washington podría acelerar los tiempos y obligar al Ejecutivo a definir cuándo enviará el texto al Parlamento.

La eventual ratificación tendrá además una dimensión política: el Gobierno deberá conseguir respaldo legislativo para un acuerdo que implica una reducción de barreras comerciales y una mayor apertura del mercado argentino a determinados productos estadounidenses.

CS/fl