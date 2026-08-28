Murió el rey Harald V de Noruega: qué enfermedad padecía y quién se hará cargo del trono

El rey Harald V de Noruega falleció este viernes 28 de agosto, a los 89 años, anunció el Palacio real, y su hijo Haakon se convierte, de manera automática, en el nuevo monarca.

En el comunicado oficial se informó: "Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el rey Harald nos dejó el día de hoy. El rey Harald falleció apaciblemente en el hospital nacional (Rikshospitalet) el viernes 28 de agosto, a las 6H35" (04H35 GMT).

Rey Harald V de Noruega

El rey sufría anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre que destruye, de una manera anormalmente rápida, los glóbulos rojos; sin embargo, pese a sus constantes problemas de salud de los últimos años, Harald V se había negado a abdicar, argumentando que había jurado su cargo de por vida ante el Parlamento.

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Desde ayer, casi toda la familia estuvo acompañando al rey, que se encontraba hospitalizado desde el lunes 17 de agosto, incluido el hijo de la princesa heredera Mette-Marit, Marius Borg Høiby, condenado por dos violaciones.

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Desde el pasado jueves, cuando se anunció que el estado de salud del monarca era "extremadamente grave", una gran cantidad de ciudadanos pasaron frente al Palacio real para depositar flores en honor a su gran referente. “Claro que es triste. Es un símbolo de nuestro país. Y naturalmente, es triste que algo tan hermoso termine”, le dijo a la agencia AFP Maja Otvik, de 36 años.

Al anunciarse el deceso del monarca, la bandera que ondea sobre el palacio se colocó a media asta.

El heredero del trono, el príncipe Haakon, de 53 años, se convierte automáticamente en rey tras la muerte de su padre. Será él quien informe al gobierno noruego del deceso, y convoque a sus miembros. El primer ministro Jonas Gahr Store ya expresó su “profunda tristeza” por lo ocurrido.

Marius Borg Høiby

Méritos y escándalos de la monarquía noruega

Harald V accedió al trono de Noruega en 1991, tras la muerte de su padre Olav, y mostró un perfil moderno. “Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí”, dijo en 2016 en un discurso por sus 25 años como monarca. Y agregó: “Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada”.

Sin embargo, no todo fue felicidad para el rey porque, en los últimos años, ocurrieron dos graves escándalos vinculados a la princesa Mette-Marit, esposa de Haakon.

Mette-Marit con su esposo Haakon

En enero se publicó una serie de archivos del delincuente sexual norteamericano Jeffrey Epstein que revelaban su amistad con la princesa.

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Por otra parte, Marius Borg, el hijo de Mette-Marit nacido de una relación anterior a su casamiento con Haakon, fue condenado en junio a 4 años de cárcel por dos violaciones -una cometida en 2018 en la residencia oficial de su progenitora y del príncipe heredero- y otros 32 cargos. El joven apeló esta condena, y, mientras espera un nuevo proceso, cumple arresto domiciliario.

HM/DCQ