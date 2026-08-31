Trump afirma que usará el petróleo venezolano para reponer la Reserva Estratégica de EE.UU.

Estados Unidos planea utilizar el control que recientemente afirma tener sobre miles de millones de barriles de crudo venezolano para reponer su mermada reserva de emergencia, señaló el domingo el presidente Donald Trump.

“Una de las cosas que voy a hacer con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales”, declaró Trump en una publicación de Truth Social, en la que culpó a su predecesor, Joe Biden, de vaciar la reserva.

“El proceso para ‘llenarlas por completo’ comenzará muy pronto y es un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos”, afirmó Trump.

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La Reserva Estratégica de Petróleo, con una capacidad de más de 700 millones de barriles, contiene actualmente 289,7 millones de barriles de crudo, o alrededor del 40% de su capacidad, después de retiros masivos durante las presidencias tanto de Trump como de Biden.

El pacto con Venezuela consolida la hegemonía de EE.UU. sobre el petróleo en Occidente

Trump anunció el viernes que EE.UU. tomaría el control de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de Venezuela en asociación con empresas privadas. Funcionarios estadounidenses dijeron que el plan crearía la segunda mayor petrolera privada del mundo por reservas y garantizaría el suministro de petróleo estadounidense durante las próximas décadas.

Según un funcionario estadounidense, EE.UU. controlará el 55% de la producción efectiva de la empresa conjunta y obtendrá el petróleo a precio de costo.

No está claro con qué rapidez puede aumentar la producción venezolana debido al deterioro de la infraestructura existente, un suministro eléctrico poco confiable y los pasivos ambientales heredados.

Compañías como Chevron Corp. están en conversaciones para expandir sus operaciones en Venezuela, según informó anteriormente Bloomberg, y Eni SpA también ha señalado que trabaja con las autoridades venezolanas para ayudar a reactivar la producción.

Trump no ha proporcionado más detalles sobre cómo podría funcionar el acuerdo y el Departamento de Energía de EE.UU. no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Analistas han señalado que el crudo pesado y con alto contenido de azufre producido en la región de la Faja del Orinoco en Venezuela plantea dificultades logísticas para ser bombeado a los domos salinos subterráneos que conforman la reserva estadounidense.

El Departamento de Energía negó en enero un informe según el cual estaba considerando un plan para enviar crudo venezolano a refinerías estadounidenses a cambio de petróleo estadounidense para reponer la reserva, y señaló que “actualmente no está considerando” esa posibilidad.

La evolucion de las reservas petroleras estadounidenses

EE.UU. ha tenido dificultades para reponer su enorme reserva, creada tras el embargo petrolero árabe de la década de 1970, en parte porque el Congreso se ha mostrado reacio a proporcionar los miles de millones de dólares de financiamiento necesarios.

“A la Casa Blanca podría resultarle políticamente más viable vender barriles venezolanos y utilizar los ingresos para comprar crudo estadounidense para al menos parte de los volúmenes que contempla adquirir para la Reserva Estratégica de Petróleo”, escribió ClearView Energy Partners, una consultora de Washington, en una nota de análisis.

La enorme reserva se encuentra en su nivel más bajo en más de cuatro décadas, mientras EE.UU. lleva adelante un plan para liberar 172 millones de barriles de sus reservas de petróleo en conjunto con otros países, anunciado en marzo tras el inicio de la guerra con Irán.

La administración Biden también retiró cientos de millones de barriles mediante una serie de liberaciones, incluidas las realizadas después de la invasión rusa de Ucrania.