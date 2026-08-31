China fija condiciones para negociar sobre IA con EE.UU. y cuestiona a Anthropic

China estableció condiciones para las conversaciones sobre inteligencia artificial con Estados Unidos, adoptando un tono desafiante antes de una esperada reunión y acusando a la empresa estadounidense de IA Anthropic PBC de malas prácticas.

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Una publicación del domingo en Yuyuantantian, una cuenta en redes sociales afiliada a la cadena estatal china CCTV, dijo que Estados Unidos debe demostrar que sus empresas de IA están sujetas a las mismas normas de seguridad, divulgación y auditoría antes de que puedan celebrarse conversaciones “sustantivas” con China.

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“Debe establecerse una distinción clara entre las amenazas reales a la seguridad y la mera competencia tecnológica”, señaló la publicación, difundida por una cuenta utilizada con frecuencia para transmitir señales sobre el pensamiento oficial en materia de políticas. “Esta línea debe ser trazada conjuntamente por todas las partes participantes”, agregó.

Se espera que funcionarios de Estados Unidos y China mantengan conversaciones sobre IA antes de la visita de Estado de Xi Jinping a Estados Unidos el 24 de septiembre para una cumbre con Donald Trump. No se ha anunciado una fecha para ese diálogo sobre IA y el mes pasado funcionarios chinos todavía buscaban claridad sobre la agenda, en parte para decidir a quién enviar, informó previamente Bloomberg.

Las tensiones están aumentando en torno a la carrera por la IA entre las dos mayores economías del mundo. Como muestra de ello, Yuyuantantian señaló específicamente a Claude, de Anthropic, y lo criticó, acusando al modelo de sobrepasar los límites de los datos de los usuarios, realizar vigilancia encubierta y transmitir dominios de sitios web sin autorización.

“El problema es que los propios modelos de vanguardia de Estados Unidos ya se han desarrollado en una dirección distorsionada”, señaló la publicación de Yuyuantantian. “Esto significa que la negociación no es simplemente un diálogo técnico desde el principio, sino una continuación de todos los problemas anteriores: Estados Unidos está intentando convertir los ‘límites de seguridad’ que ha trazado en las reglas predeterminadas para todo el mundo”.

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El gobierno de Estados Unidos debería proteger los límites de seguridad en torno a la IA, pero ha “retrocedido repetidamente” en esa tarea, según la publicación titulada “Anthropic ha contraído la enfermedad estadounidense”.

Anthropic y el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios enviadas fuera del horario de oficina en EE.UU.

La publicación de Yuyuantantian dijo que el enfoque de Estados Unidos hacia la IA refleja un esfuerzo más amplio por contener el ascenso tecnológico de China. “El ‘control’ propuesto por EE.UU. es, en esencia, un intento de hacer que China acepte un orden definido en parte por empresas estadounidenses”, agregó.

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Los funcionarios chinos están cada vez más preocupados por la posibilidad de que Mythos, de Anthropic, sea utilizado contra su país, informó previamente Bloomberg. Consideran que modelos como Mythos podrían utilizarse como arma ofensiva y cuestionan por qué Anthropic niega a China el acceso a los sistemas para usos normales, según personas familiarizadas con el asunto.

Anthropic bloqueó el año pasado sus servicios para empresas controladas por China, citando preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos. Pero eso no parece haber impedido de manera efectiva que empresas chinas utilicen sus productos.

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La empresa, junto con OpenAI y Google, de Alphabet Inc., ha expresado preocupación por el uso de sus modelos en China. Anthropic también acusó a Alibaba Group Holding Ltd. de acceder “ilícitamente” a Claude mediante miles de cuentas fraudulentas, una acusación a la que el gigante tecnológico chino no ha respondido.

GZ