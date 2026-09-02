Visita del Papa León XIV a la Argentina: los detalles de la misa central y las actividades de su gira oficial

El papa León XIV realizará su primera visita apostólica a la Argentina entre el 8 y 11 de noviembre, un viaje que incluirá celebraciones multitudinarias y un recorrido por distintos puntos estratégicos del país. Las precisiones sobre el itinerario y los lugares elegidos para cada una de las ceremonias fueron reveladas por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

El encuentro masivo más importante en la Capital Federal y la misa central de la gira papal se llevarán a cabo en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Las autoridades eclesiásticas determinaron que este predio también albergará la jornada programada con jóvenes.

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Garcia Cuerva fundamentó la selección de este predio al remarcar que era indispensable un espacio abierto de gran capacidad de convocatoria. La opción de utilizar estadio de fútbol quedó descartada debido a las dificultades logísticas que implicaba dejar afuera a miles de asistentes.

Para optimizar recursos y un criterio de estricta austeridad presupuestaria, las autoridades resolvieron unificar las actividades en el mismo punto para evitar el montaje de un segundo escenario complejo.

Se prevé una misa central al pie del Monumento de los Españoles

La infraestructura en la vía pública contará con pantallas gigantes y sonido, orientados en dirección hacia Olleros, con financiamiento compartido entre el Gobierno Nacional y la administración porteña.

Las actividades del Papa León XIV en Buenos Aires, Luján y Claypole

El cronograma prevé que la actividad del lunes 9 de noviembre comience con una visita pastoral de alto valor simbólico al Cottolengo de Claypole. Este predio en el sur del Gran Buenos Aires albergará uno de los contactos más cercanos y humanos del Sumo Pontífice durante su permanencia en el territorio bonaerense.

El itinerario proyectado para el miércoles incluirá un recorrido por el penal de Devoto, fortaleciendo una línea de trabajo centrada en la pastoral carcelaria que el Santo Padre ya ha desplegado en anteriores viajes internacionales por Barcelona y África. Posteriormente, la comitiva se trasladará hacia la histórica Basílica de Luján para presidir un acto litúrgico.

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se llevará a cabo un encuentro ecuménico e interreligioso en la sede del Palacio San Martín. En su condición simultánea de jefe de Estado, el obispo de Roma encabezará además un homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima del barrio de Retiro.

Una comitiva del Vaticano coordina la seguridad y la misa en Córdoba

La delegación de la Santa Sede a cargo de los preparativos está liderada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda. El equipo organizador enviado a la Argentina integró a efectivos de la Guardia Suiza y la Gendarmería Italiana, coordinando tareas junto a las fuerzas de seguridad locales bajo la supervisión de la ministra Alejandra Monteoliva.

Los preparativos para la visita del papa en Córdoba

El recorrido del Papa incluirá una multitudinaria visita a la provincia de Córdoba, escenario donde se prevé una masiva concentración de feligreses del centro y norte del país. La logística contemplará el despliegue de dos unidades del Papamóvil provistas por la firma Toyota para garantizar los traslados en cada nodo operativo.

Si bien las líneas generales de la gira ya cuentan con la aprobación técnica del episcopado, el cronograma definitivo quedará supeditado a la confirmación oficial que emita el Vaticano en las próximas semanas.

BGD/ML