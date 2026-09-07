Créditos para comprar autos: Banco Nación presta hasta $100 millones "sin prenda" y estas son las cuotas

El Banco Nación lanzó una nueva modalidad de créditos en UVA para la compra de vehículos, dentro de su línea “+Autos con BNA”. La financiación está disponible desde este lunes 7 de septiembre y permite acceder a préstamos de hasta $100 millones por usuario, sin prenda y por hasta el 100% del valor del vehículo.

La propuesta alcanza a automóviles, pick ups y utilitarios, tanto 0 km como usados de hasta 10 años de antigüedad. La operatoria podrá gestionarse directamente en más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta, mediante un proceso online y con la sola presentación del DNI.

Banco Nación lanza créditos para comprar autos 0km y usados: financia hasta el 100% y $100 millones

Con esta incorporación, los clientes podrán elegir entre dos modalidades de financiamiento:

- la línea tradicional en pesos, con tasa fija y un plazo de hasta 72 meses, o

- la nueva alternativa en UVA, con plazos de entre 12 y 60 meses. En este último caso, el capital se ajustará por UVA.

Cuánto cuesta el nuevo crédito UVA

Para quienes cobran sus haberes o jubilaciones en el Banco Nación, la tasa será de UVA + 19% TNA. Para el resto de los clientes, ascenderá a UVA + 25% TNA.

Además, en los préstamos UVA la cuota podrá representar hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante.

La nueva modalidad incorpora también una prima adicional de un punto porcentual anual que habilita al cliente a optar por un mecanismo de tope de cuota vinculado a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Según informó el banco, el objetivo es dar mayor previsibilidad sobre el valor de la cuota.

Cuánto queda la cuota por un préstamo de $10 millones

Uno de los datos centrales de la nueva línea es la diferencia entre la cuota inicial de un préstamo UVA y la alternativa tradicional en pesos.

Para una financiación de $10 millones a 60 meses, un cliente que cobra sus haberes en el Banco Nación comenzará con una cuota estimada de $292.656 bajo la modalidad UVA. Si optara por el crédito a tasa fija en pesos, la cuota sería de $424.330.

Los autos argentinos que llegaron a las Islas Malvinas: la historia desconocida del Falcon, la F-100 y una Dodge única

Para el resto de los clientes, la cuota inicial estimada será de $343.333 en UVA, frente a $508.664 con la alternativa en pesos.

La contrapartida de la cuota inicial más baja es que, en los créditos UVA, tanto el capital como las cuotas posteriores estarán sujetos a la evolución de los índices aplicables. Por eso, el monto inicial no implica que la cuota se mantenga en ese nivel durante toda la vida del préstamo.

La alternativa a tasa fija

La línea tradicional en pesos continuará disponible con un plazo de hasta 72 meses. La tasa es de 36% TNA fija para quienes cobran haberes o prestaciones previsionales en el BNA y de 46% TNA fija para el resto de los usuarios.

En este esquema también cambia el porcentaje máximo de los ingresos que puede destinarse al pago de la cuota: alcanza hasta el 35% para clientes de cartera de haberes y previsional y hasta el 30% para el resto. En la modalidad UVA, en cambio, ese límite es del 25%.

La diferencia central entre ambas opciones pasa así por la forma de actualización. La línea en pesos mantiene una tasa fija, mientras que en UVA el capital se va ajustando según el índice correspondiente.

El Banco Nación aclaró que los ejemplos de cuotas son orientativos y que el otorgamiento estará sujeto a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes al momento de la solicitud. En los préstamos UVA, además, la evolución de las cuotas dependerá de los índices aplicables. La opción de tope mediante CVS podrá ejercerse de acuerdo con las condiciones previstas para la línea.

LA / lr