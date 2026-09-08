El Gobierno anunció que medidas tomará para proteger al Papa León XIV durante su visita a la Argentina

El Gobierno dio a conocer el operativo de seguridad que creó especialmente para proteger al Papa León XIV durante su visita a nuestro país a través de las resoluciones 898/2026, 899/2026 y 900/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

Los textos remarcan que “la visita a la República Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 de Su Santidad el PAPA LEÓN XIV, en su carácter de Sumo Pontífice de la IGLESIA CATÓLICA y Jefe del ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO, reviste una especial trascendencia religiosa, institucional, diplomática e internacional para el país”, por ese motivo, es necesario asegurarle al Santo Padre la seguridad adecuada en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Las medidas de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires

A través de la resolución 898/2026, se convoca al Comando Unificado Federal para que se encargue de “planificar, coordinar y ejecutar los despliegues especiales interfuerzas necesarios para preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante la visita de Su Santidad el PAPA LEÓN XIV entre el 8 y el 11 de noviembre”.

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Además, se crea el Comando Unificado Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos objetivos serán:

- "Preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad durante las actividades del Viaje Apostólico en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.

- “Adoptar las medidas necesarias para contribuir a la protección de Su Santidad el PAPA LEÓN XIV, sin perjuicio de las competencias de los organismos encargados de su custodia inmediata”.

- “Proteger a las delegaciones oficiales, autoridades nacionales, extranjeras y personas participantes”.

- “Prevenir y conjurar delitos de competencia federal y acciones que puedan afectar la seguridad interior”.

- “Proteger objetivos federales, sedes diplomáticas, aeropuertos, terminales de transporte, corredores viales y demás puntos estratégicos, incluidos los establecimientos penitenciarios comprendidos en el itinerario”.

- “Coordinar los despliegues en los lugares de celebración, recorridos, accesos y zonas de concentración, atendiendo especialmente al riesgo de aglomeración masiva en actividades de convocatoria abierta”.

- “Establecer mecanismos de enlace, alerta temprana, intercambio de información y respuesta inmediata ante incidentes o contingencias”.

- “Cooperar con las autoridades locales dentro del marco legal aplicable”.

Las medidas de seguridad para la provincia de Buenos Aires

A través de la resolución 899/2026, en primer lugar, se convoca al Comando Unificado Federal para que se encargue de “planificar, coordinar y ejecutar los despliegues especiales interfuerzas necesarios para preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad en las localidades de LUJÁN y CLAYPOLE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, durante la visita de Su Santidad el PAPA LEÓN XIV entre el 8 y el 11 de noviembre”.

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Luego se crea el Comando Unificado Federal Buenos Aires – Luján y Claypole con los objetivos de:

- “Preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad durante las actividades del Viaje Apostólico en las localidades de LUJÁN y CLAYPOLE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES”.

- “Adoptar las medidas necesarias para contribuir a la protección de Su Santidad el PAPA LEÓN XIV, sin perjuicio de las competencias de los organismos encargados de su custodia inmediata”.

- “Proteger a las delegaciones oficiales, autoridades y personas participantes”.

- “Prevenir y conjurar delitos de competencia federal y acciones que puedan afectar la seguridad interior”.

- “Proteger objetivos federales, sedes eclesiásticas —en particular la Basílica de Nuestra Señora de Luján—, corredores viales y demás puntos estratégicos”.

- “Coordinar los despliegues en los lugares de celebración, recorridos y zonas de concentración, atendiendo especialmente al riesgo de aglomeración masiva en los puntos previstos”.

- “Establecer mecanismos de enlace, alerta temprana y respuesta inmediata ante contingencias”.

- “Cooperar con las autoridades provinciales y municipales dentro del marco legal aplicable”.

Las medidas de seguridad para la provincia de Córdoba

A través de la resolución 900/2026 se convoca al Comando Unificado Federal para “planificar, coordinar y ejecutar los despliegues especiales interfuerzas necesarios para preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad en la PROVINCIA DE CÓRDOBA durante la visita de Su Santidad el PAPA LEÓN XIV entre el 8 y el 11 de noviembre”.

Luego se crea el Comando Unificado Federal Córdoba cuyos objetivos serán:

- “Preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad durante las actividades del Viaje Apostólico en la PROVINCIA DE CÓRDOBA”.

- “Adoptar las medidas necesarias para contribuir a la protección de Su Santidad el PAPA LEÓN XIV, sin perjuicio de las competencias de - los organismos encargados de su custodia inmediata”.

- “Proteger a las delegaciones oficiales, autoridades y personas participantes”.

- “Prevenir y conjurar delitos de competencia federal y acciones que puedan afectar la seguridad interior”

- “Proteger objetivos federales, sedes eclesiásticas, aeropuertos, corredores viales y demás puntos estratégicos”.

- “Coordinar los despliegues en los lugares de celebración, recorridos y zonas de concentración”.

- “Establecer mecanismos de enlace, alerta temprana y respuesta inmediata ante contingencias”.

- “Cooperar con las autoridades provinciales dentro del marco legal aplicable”.

HM