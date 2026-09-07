Papa León XIV en Argentina: abrieron la convocatoria para voluntarios

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) abrió la convocatoria para quienes quieran colaborar durante la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. Los interesados podrán participar en tareas de organización, logística y asistencia durante las actividades previstas para la estadía del Pontífice en el país.

La convocatoria contempla la conformación de un equipo de voluntarios que colaborará con la organización de las jornadas y con la atención de las personas que participen de los encuentros. El proceso de inscripción ya comenzó y se realiza de manera digital.

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La preinscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial de la Conferencia Episcopal Argentina. Para participar, los interesados deben ingresar a la plataforma de acreditaciones y completar el formulario con sus datos personales.

La convocatoria está dirigida prioritariamente a personas de entre 18 y 65 años. Desde la organización aclararon que completar el registro constituye una primera instancia de preinscripción y evaluación, por lo que no implica la acreditación definitiva como voluntario.

Qué tareas realizarán

Los voluntarios seleccionados estarán destinados a distintas funciones vinculadas con el desarrollo de las actividades multitudinarias. Entre ellas se encuentran el ordenamiento de los asistentes, la orientación en los accesos, las acreditaciones y el acompañamiento de delegaciones.

También podrán brindar asistencia general en los predios donde se desarrollen los encuentros. El objetivo es contar con un equipo que contribuya a garantizar el orden, la circulación y la atención de los miles de fieles que se espera que participen de las actividades.