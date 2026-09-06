La Iglesia valoró el trabajo conjunto con el Gobierno nacional para la visita de León XIV

Tanto el Gobierno Nacional como la Conferencia Episcopal Argentina expresaron este fin de semana su satisfacción por la presencia y el trabajo de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que durante estos días recorrió Uruguay, Argentina y Perú en el marco de la preparación del viaje apostólico del Papa León XIV, que se producirá en los primeros días de noviembre.

"Estas jornadas permitieron avanzar en la coordinación de los distintos aspectos de la visita. La articulación entre el Estado y la Iglesia, cada uno desde sus propias responsabilidades, constituye ya un fruto de este proceso y expresa la voluntad compartida de contribuir para que la presencia del Santo Padre sea fecunda para la sociedad argentina", señalaron desde el Episcopado.

En un comunicado, se resaltó "el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, la Iglesia, los Gobiernos provinciales, municipales y las instituciones comprometidas, constituye una valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad en nuestra patria".

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"El trabajo continuará sobre la base del proyecto presentado, incorporando los aportes necesarios para completar su evaluación y discernimiento. El itinerario definitivo y los detalles de la visita del Papa León XIV a la Argentina serán dados a conocer mediante una comunicación oficial de la Santa Sede prevista para el mes de septiembre", agregaron desde la Conferencia Episcopal.

Visita del Papa León XIV a la Argentina: los detalles de la misa central y las actividades de su gira oficial

El Gobierno, en tanto, a través de la cuenta en X de la Oficina del Presidente, destacó que "estas jornadas permitieron avanzar en la coordinación de los distintos aspectos de la visita".

Las tareas conjuntas que se desarrollaron entre las autoridades nacionales, provinciales, municipales y la Iglesia constituyen "una valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad en nuestra Patria".

En esa misma comunicación se aclaró que durante los próximos días la Santa Sede dará mayores detalles de las actividades que desarrollará el Sumo Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre en Argentina.

Está previsto que brinde una misa en Palermo, en las cercanías del Monumento a los Españoles, que luego se dirija a la provincia de Córdoba, que visite el Cotolengo Don Orione de la localidad de Claypole y que el cierre de su visita se produzca en la Basílica de Luján, ubicada a 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera que se congreguen alrededor de dos millones de fieles.