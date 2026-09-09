Diputados: la oposición se aseguró el quórum y busca imponerle la agenda de endeudamiento familiar al Gobierno

La Cámara de Diputados llega a la sesión de este miércoles con el quórum garantizado, algo que el oficialismo intentó desarmar en los días previos y que, al no obtener resultados, eligió cambiar la estrategia y dejar trascender que también bajará al recinto a discutir los proyectos de Endeudamiento Familiar y Emergencia en Discapacidad que hasta hace poco bloqueaba en comisiones.

Según pudo reconstruir PERFIL, la oposición sumó en las últimas horas a diputados "dialoguistas" que hasta la semana pasada colaboraban con el Gobierno, lo que le permitiría no solo llegar a los 129 presentes necesarios, sino repetir o incluso mejorar los 133 votos que había reunido el 26 de agosto pasado, en una votación que entonces no tuvo efectos prácticos por una cuestión reglamentaria, pero que alertó al Gobierno de que otra vez perdería el control parlamentario.

La Libertad Avanza no sólo no iba a bajar al recinto para forzar la caída de la sesión, sino que en los días previos intentó negociar con diputados que responden a gobernadores de Córdoba, Neuquén, Misiones, Tucumán y Salta (aliados o dialoguistas) que no bajaran. Incluso, convocó con fecha de dictamen del 30 de septiembre a la Comisión de Finanzas para debatir los 48 proyectos que mantenía cajoneados durante meses, con el objetivo de voltear la sesión en la Cámara Baja.

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LLA terminó por resignarse: el bloque que conduce Gabriel Bornoroni también dará presente con sus 95 integrantes, según pudo saber este medio. El eje de la discusión, entonces, ya no pasa por si habrá sesión, sino por lo que cada sector logre imponer dentro de ella.

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Para los bloques que convocaron la sesión, el objetivo no es solo habilitar el debate: es fijar plazos concretos de tratamiento antes de que el Presupuesto 2027, que Milei debe enviar en los próximos días, absorba toda la atención parlamentaria. El emplazamiento sobre la Emergencia en Discapacidad tiene un camino más simple, con las comisiones de Discapacidad como cabecera y Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda como acompañantes, en un esquema que ya tiene antecedentes de debates anteriores.

El de endeudamiento familiar es más complejo: la comisión de Finanzas será cabecera, secundada por Defensa del Consumidor -que preside el kicillofista Hugo Yasky- y Presupuesto y Hacienda, pero la multiplicidad de proyectos presentados obliga a un trabajo de unificación nada sencillo. Solo dentro de Unión por la Patria hay 18 expedientes distintos sobre el tema, y el bloque deberá elegir con cuidado cuáles impulsa para no generar tensiones con sus aliados circunstanciales.

La Libertad Avanza cambió de estrategia sobre la marcha. Al advertir que el reclamo opositor por discapacidad y endeudamiento había calado en la sensibilidad social, optó por no confrontar de manera frontal y salió a "cooptar la agenda": abrió las comisiones de Finanzas y Discapacidad, fijó un cronograma de dictámenes -el de Finanzas, para el 30 de septiembre- y dejó trascender que trabaja en proyectos propios, siempre que "no impliquen costo fiscal".

La apuesta era usar esa apertura como argumento para que los diputados dialoguistas no acompañaran una sesión que, según el mensaje oficial, "ya no tenía razón de ser". La apuesta de bajo costo no funcionó: la oposición calificó la oferta de "trampa" para ganar tiempo, y ante el riesgo de quedar "escrachados" como quienes le dan la espalda a discapacitados y endeudados, los bloques en duda terminaron confirmando su presencia en un efecto dominó que se desató recién el lunes por la noche.

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El resultado, de todos modos, seguirá dependiendo en gran medida de los diputados que responden a los gobernadores. El oficialismo solo cuenta con certeza el respaldo del PRO y espera alguna deserción entre los seis radicales que "repiensan su postura", los tucumanos de Independencia y los sanjuaninos de Producción y Trabajo.

Del otro lado, la oposición confirmó a la totalidad de los 18 integrantes de Provincias Unidas, los ocho de Argentina Federal, los tres de Elijo Catamarca, a Eduardo Falcone del MID y a los monobloques de Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández, que sumados a los 93 de Unión por la Patria y los cuatro del Frente de Izquierda dan un piso que roza cómodamente los 129 necesarios.

Varios de los gobernadores vieron que el tema aqueja a millones de argentinos y la conversación ya se coló en las calles y en los medios, por lo que no dieron al brazo a torcer en las negociaciones que, de fondo, ya miran el debate del Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral como las grandes discusiones hasta fin de año.

JD/DCQ