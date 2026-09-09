"Hay más de 6 millones de personas que tienen 90 días de mora", afirmó Diego Giuliano en QR!

Diego Giuliano, diputado nacional y presidente del Frente Renovador, estuvo en QR, el programa de Pablo Caruso, y habló de la sesión extraordinaria que se celebrará mañana en el Congreso por el crecimiento de la mora, afirmando que “6 millones de argentinos ya tienen 90 días de mora”.

“El objetivo de los que firmamos este pedido de sesión extraordinaria, especial, respecto del sobreendeudamiento familiar planteamos que hay que emplazar a las comisiones. Lo que nosotros queremos es que haya dictamen. Es decir, se dictamine, que es el primer paso para un proyecto que alcance la sanción de la Cámara de Diputados y después pase al Senado. Mañana es un día fundamental en ese sentido, si no, no avanza, y vemos que no hay ninguna voluntad de parte del Gobierno de que esto suceda”, comenzó diciendo el legislador.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y agregó: “Lo que tenemos que hacer es dictaminar, si no hay despacho no hay proyecto que se pueda aprobar”. Para luego sumar: “Hasta ahora hemos escuchado nada más que a los representantes de la banca formal, a representantes de las fintech y de las billeteras virtuales. Hasta ahí. Nosotros lo que queremos es tratar los proyectos”.

El legislador remarcó que “hay varias ideas para resolver este problema, lo que tenemos que tener en claro es que este problema existe, y que es un problema real en la Argentina, que trata en la familia, en las personas, una cuestión muy fuerte que es el sobreendeudamiento. Tenemos 20 millones de personas endeudadas, 6 millones que ya tienen 90 días de mora, estos son datos formales, oficiales, y casi 3 millones incobrables”.

En ese punto, reconoció: “Ni les cuento cuando avanzamos sobre lo que es el endeudamiento informal porque el 60% de las personas que se endeudan lo hacen para comprar alimentos o pagar otras deudas que ya contrajeron en otro momento”.

Giuliano explicó: “Aquí hay deuda que tiene que ver con la subsistencia. Hay dos tipos de deudas: las deudas de anticipo de consumo o las deudas que tienen que ver con la inversión, con una nueva habitación en la casa, con la compra de algún material para la casa; y otra, es la deuda de subsistencia, que tiene que ver con medicamentos, alimentación, tarifas y, fundamentalmente con cuestiones que son de la propia subsistencia”.

El legislador explicó: “Tiene que haber quórum mañana, el quórum va a ser para emplazar, es decir, va a haber debate. Vamos, cada uno, a explicar nuestros proyectos, y yo confío en la síntesis también, creo que vamos a generar una síntesis en comisión, como corresponde, ahí es donde se ve claramente la posibilidad de una síntesis. Pero que las familias argentinas están endeudadas ya es un dato indiscutido”.

En ese punto, recordó: “El Gobierno dice es un tema entre privados, no debe intervenir el Estado. Hasta ahora el Gobierno dice 'y se dieron un gustito y ahora se endeudaron'. Hasta ahora dicen que es producto de la ludopatía. Todo eso dice el Gobierno hasta ahora, si mañana el Gobierno se presenta y entiende que el tema es real, y que hay una necesidad de tratarlo y de que hay un foco en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados, bienvenido. Pero creo que están en una lectura distinta ellos”.

Giuliano detalló: “Nosotros lo que decimos es: 'Vamos a ponernos de acuerdo en la declaración de la emergencia social y económica. Vamos a plantear que no puede haber más intereses capitalizados sobre intereses. Vamos a ponernos de acuerdo en que no puede haber más tasas usurarias que significan que las personas tengan 5 o 6 cuotas que pagar. Unificar ese tema'”.

Consultado sobre la situación de su provincia, el legislador afirmó: “Creemos que la provincia de Santa Fe tiene una potencialidad que es mucho más de lo que estamos viendo en varios rubros, y es nuestra obligación no solo definir ese proyecto sino presentarlo en la sociedad”.

Y luego apuntó contra el actual gobernador: “Pullaro tiene la provincia en un puño... todo en un puño: la Corte, la reelección".

Giuliano también habló de la posibilidad de que Sergio Massa se postule a la presidencia: “Massa ha encarnado un proyecto de país. Es una alternativa a Milei y es superador, y solo con ver el debate presidencial encontramos un Massa que tiene un proyecto de país bien claro de lo que hay que hacer en Argentina, luego, si va a ser o no candidato, dependerá primero del peronismo y además de él. Habría que preguntarle”.

Para luego reconocer: “Claro que mi candidato sería Sergio Massa porque es un dirigente de verdadero valor, que es irremplazable en estos tiempos, en estos tiempos donde va a haber que reconstruir un país que está perdiendo su esencia en muchos aspectos”.