RDI: la oposición busca instalar el tema del endeudamiento familiar y la morosidad en el Congreso

El periodista, Antonio Riccobene, en otro segmento de Ronda de Investigación por +Perfil, se refirió a que la Cámara de Diputados tendrá una sesión impulsada por la oposición para debatir el endeudamiento de familias y la emergencia en discapacidad.

La crisis de endeudamiento familiar será uno de los principales temas que la oposición intentará instalar en la Cámara de Diputados. Antonio Riccobene explicó cuál es el objetivo de la oposición frente a este escenario: “Mañana tenemos una sesión en la Cámara de Diputados pedida por la oposición para intentar, no vamos a decir resolver el problema, porque se sabe que el Gobierno va a intentar vetar cualquier tipo de normativa que vaya a modificar lo que ellos llaman el equilibrio fiscal”.

En ese sentido, señaló que la intención opositora es utilizar el Congreso para instalar una agenda propia: “La oposición está trabajando para tener una sesión en la que puedan instalar el tema en la agenda”.

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Uno de los ejes será la problemática del endeudamiento de personas y familias. Según explicó Riccobene, “la crisis de morosidad que hay, que ya llega a 4 millones de personas en la Argentina y que no parece resolverse”.

La estrategia del Gobierno frente a los reclamos

Riccobene destacó que, a diferencia de otros momentos, el oficialismo decidió involucrarse públicamente en la discusión: “¿Qué hay en esta ocasión a diferencia de las anteriores? Bueno, que el Gobierno sale a discutir sus temas”. Además, remarcó el papel de los funcionarios que defienden públicamente la posición oficial: “Manda a sus voceros a los medios”.

Entre los argumentos utilizados por el Gobierno, mencionó la idea de que se trata de relaciones entre privados. “Hemos visto a Martín Menem la semana pasada en un raíz mediático defendiendo la posición del Presidente. Este principal argumento de que es un acuerdo entre privados”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Para Riccobene, la disputa excede el contenido de los proyectos y se concentra también en quién logra imponer los temas de discusión parlamentaria: “Simplemente lo esquivan y también lo que busca la oposición es encontrar un mecanismo de trabajo donde puedan ellos dominar la agenda”.

El oficialismo y la pelea por la agenda legislativa

La discusión sobre el endeudamiento se produce mientras distintos proyectos impulsados por el Gobierno avanzan en el Congreso, aunque, según el análisis de Riccobene, varios de ellos no generan un impacto inmediato en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En esa línea, sostuvo: “Fíjate que de hecho incluso se le dio media sanción al proyecto. ¿También por qué pasa esto? Porque los proyectos del Gobierno no entusiasman demasiado, digo no cambian de forma directa la vida de las millones de personas en este país”.