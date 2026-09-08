En Ronda de Corresponsales abordaron la polémica por el informe del Gobierno español sobre periodistas

Un informe secreto elaborado en el ámbito del Ministerio del Interior de España generó una fuerte polémica al conocerse que contenía fichas de decenas de periodistas, con fotografías, trayectoria profesional y referencias a sus posiciones políticas. El corresponsal de España Marcelo Molina explicó que el documento habría sido elaborado entre 2023 y 2024 y que ahora provocó cuestionamientos desde distintos sectores de la prensa.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, Molina detalló que el dossier incluía clasificaciones ideológicas de periodistas y referencias a su relación con el gobierno de Pedro Sánchez. El corresponsal señaló que el escándalo golpea al Ministerio del Interior en un momento de debilidad política y genera pedidos de explicaciones e incluso de renuncia.

Cómo se elaboró el informe sobre periodistas

Según relató Marcelo Molina, el documento comenzó a elaborarse a partir de reuniones realizadas durante 2023 y 2024, en las que participaron trabajadores del Ministerio del Interior y miembros de las fuerzas de seguridad.

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De acuerdo con la reconstrucción presentada por el corresponsal, en una de esas reuniones se habría pedido clasificar a periodistas según sus ideas políticas y reunir fotografías y datos personales y profesionales. "Se les ordenó clasificar por ideas políticas e incluir fotos y datos de todos los periodistas", sostuvo Molina.

El trabajo debía mantenerse en secreto. Sin embargo, el documento terminó trascendiendo y quedó expuesto el contenido de las fichas elaboradas sobre distintos profesionales de los medios.

Periodistas clasificados según su posición política

Molina explicó que las fichas contenían referencias a la posición ideológica atribuida a cada periodista. Entre las categorías mencionadas aparecían expresiones como apoyo al gobierno, posiciones de derecha, defensa de las políticas del PSOE, posturas antisanchistas, tendencias conservadoras y extrema derecha.

El corresponsal también destacó que el listado abarcaba un amplio espectro político. "Ocupaban todo el arco ideológico", señaló, al describir la variedad de periodistas incluidos en el documento.

Además de la clasificación política, el dossier contenía información sobre la trayectoria profesional y fotografías de los periodistas. Según Molina, también incorporaba referencias a la relación que cada uno mantenía con el gobierno de Sánchez.

La explicación del Ministerio del Interior

La aparición del informe generó críticas desde distintos medios y sectores políticos. Molina señaló que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitó responder públicamente sobre el contenido del documento.

La oficina de comunicación del Ministerio sostuvo, según el relato del corresponsal, que el pedido tenía como objetivo obtener una idea general sobre el desempeño de los periodistas y panelistas. Además, afirmó que el ministro no tenía conocimiento del informe.

Frente a esa explicación, Molina dejó planteada la duda sobre el nivel de conocimiento de las autoridades. "Habrá que creerle, o no", expresó al referirse a la versión oficial.

Pedidos de renuncia y cuestionamientos al gobierno

La polémica provocó cuestionamientos desde distintos medios españoles y pedidos de responsabilidades políticas. Para Molina, el episodio representa un nuevo problema para el gobierno de Pedro Sánchez y particularmente para el Ministerio del Interior.

"Realmente es una mancha bastante negra para el gobierno", sostuvo el corresponsal, quien además recordó otras controversias que habían involucrado al titular de la cartera.

El Ministerio del Interior también tiene bajo su órbita cuestiones vinculadas con la pauta institucional del gobierno, un aspecto que Molina consideró relevante dentro del debate sobre la relación entre el poder político y los medios de comunicación.

El Confidencial y otros medios, entre los alcanzados

El documento no se limitaba a periodistas individuales, sino que también incluía referencias a directivos, titulares de medios, academias y asociaciones periodísticas. Molina señaló que uno de los medios con mayor cantidad de profesionales incluidos era El Confidencial.

Según el corresponsal, allí figuraban su director y alrededor de diez periodistas, principalmente integrantes del equipo de investigación. El listado también alcanzaba a representantes de diferentes sectores de la actividad periodística española.