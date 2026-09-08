RDC: crece la tensión en Reino Unido por las protestas de grupos de ultraderecha contra la inmigración

El debate sobre la inmigración volvió a ocupar un lugar central en Reino Unido, donde durante el último fin de semana se produjeron protestas de grupos de ultraderecha contra la llegada de migrantes. El corresponsal de Reino Unido Enrique Zattara explicó que el fenómeno se inscribe en una discusión más amplia que atraviesa a distintos países europeos.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, Zattara señaló que el problema no se limita a la llegada de personas por las costas británicas, sino que también tiene una fuerte dimensión política. "La derecha se está moviendo muy fuerte alrededor del tema de la inmigración", sostuvo el corresponsal al analizar el escenario británico.

La inmigración y el debate político británico

Zattara destacó que el Home Office, organismo encargado de los asuntos internos y el control migratorio del Reino Unido, informó que durante un solo fin de semana habían ingresado 625 personas a través de las costas británicas en los denominados small boats.

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Según explicó el corresponsal, estas embarcaciones realizan principalmente cruces desde Francia a través del Canal de la Mancha, pese a los acuerdos alcanzados entre ambos países para intentar controlar el fenómeno.

Para Zattara, el problema no está únicamente relacionado con la cantidad de inmigrantes que llegan al país, sino con la utilización política del fenómeno. "La polémica que se abre en todos los países no es solamente por la llegada o no de inmigrantes, sino por la utilización política que se hace ese tema", afirmó.

El crecimiento de los grupos de ultraderecha

El corresponsal señaló que el discurso contra la inmigración forma parte de las principales banderas de los sectores nacionalistas y de ultraderecha. En Reino Unido, esta tendencia también se refleja en el crecimiento de grupos que buscan diferenciarse incluso de las posiciones de Reforma UK.

Zattara explicó que, mientras el partido liderado por Nigel Farage logró crecer en las encuestas, comenzaron a aparecer agrupaciones situadas todavía más a la derecha, con mensajes abiertamente xenófobos y racistas.

En ese contexto, el corresponsal mencionó las movilizaciones organizadas por grupos de extrema derecha durante el fin de semana. Según relató, las manifestaciones adquirieron una particular dimensión por la utilización de uniformes, pasamontañas y una organización coordinada.

Protestas en Dover y Portsmouth

Uno de los episodios ocurrió en Dover, uno de los principales puntos de conexión entre Reino Unido y Francia. Zattara relató que alrededor de 200 manifestantes bloquearon pasos fronterizos y actuaron vestidos de negro y con el rostro cubierto.

Al día siguiente, una movilización similar se produjo en Portsmouth, luego de que se detectara la llegada de una embarcación con 140 inmigrantes. Según el corresponsal, unos 200 militantes se presentaron en el lugar para impedir el traslado de las personas hacia los centros de detención.

La situación derivó en una intervención policial. "La policía tuvo incluso que reprimirlos con bastones y con gases de pimienta", relató Zattara al describir el enfrentamiento generado por el bloqueo.

La reacción de Nigel Farage

Las protestas se produjeron al mismo tiempo que la convención de Reforma UK en Birmingham. El encuentro estuvo marcado por la reorganización del partido y por la discusión sobre el avance de los sectores más radicalizados.

Zattara señaló que Nigel Farage no repudió la presencia ni la ideología de los manifestantes, aunque cuestionó el uso de grupos uniformados. El corresponsal resumió la situación con una frase contundente: "Hasta la derecha atacó eso".

El episodio expuso así una tensión dentro del propio espacio político británico: mientras el debate migratorio es utilizado como una de sus principales banderas, determinados sectores buscan diferenciarse de las expresiones más extremas.

La Justicia también puso el foco en grupos antimigrantes

En paralelo, Zattara mencionó una decisión de la Justicia británica contra Ryan Briggs, señalado como cofundador de una organización de derecha. Según relató, fue imputado por 14 delitos relacionados con xenofobia, racismo y amenazas.

El corresponsal vinculó esta investigación con una serie de manifestaciones desarrolladas meses atrás, cuando grupos antimigrantes comenzaron a colocar banderas británicas e inglesas en espacios públicos y a realizar protestas frente a centros destinados a solicitantes de asilo.

Para Zattara, estos episodios muestran que la cuestión migratoria se convirtió en un eje cada vez más importante para los sectores de derecha. "Está utilizando favorablemente el tema de la inmigración", sostuvo.

Un fenómeno que atraviesa a Europa

El corresponsal consideró que la situación británica forma parte de un fenómeno más amplio que afecta a distintos países europeos. La llegada de migrantes, especialmente a través de las fronteras marítimas, se convirtió en un problema político de creciente importancia.

Zattara sostuvo que el escenario no puede resolverse únicamente mediante el debate político y que requiere medidas concretas. "Este es uno de los temas que creo yo afectan a casi todos los países de Europa en este momento", afirmó.