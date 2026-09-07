El avance de la extrema derecha volvió a sacudir el tablero político europeo tras confirmarse los resultados en las elecciones regionales en el estado de Sajonia-Anhalt. La jornada posicionó a Alternativa para Alemania (Afd) y a la figura del Ulrich Siegmund en el centro de la escena nacional tras disputar la hegemonía a la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

El fenómeno de Siegmundo marca un hito de la posguerra alemana tras capitalizar el descontento social y el rechazo a la gestión migratoria. Con 35 años, el candidato de AFD encabezó una campaña que desafió al establishment de Berlín, atrayendo miles de votantes en una de las regiones más golpeadas por el desempleo y el envejecimiento poblacional.

RDC: cómo impactó en España y Reino Unido el triunfo de la ultraderecha en Alemania

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nacido en 1990, pocas semanas después de la reunificación alemana, Siegmund creció en la pequeña localidad de Tangermünde. Su perfil dista del político tradicional: formado en psicología del consumidor y marketing, dio sus primeros pasos profesionales como joven emprendedor en la capital alemana, desde donde fundó una empresa de perfumes para espacios.

Ulrich Siegmund, el candidato que conquistó las redes sociales

Con casi un millón de seguidores en TikTok y medio millón en Instagram, Siegmund ostenta un nivel de alcance que supera al del propio canciller Friedrich Merz. Mediante videos breves y un tono informal, el dirigentes combina imágenes paseando en motocicletas antigus con mensajes críticos hacia la clase política tradicional.

Ulrich Siegmund capitalizó el descontento social y el rechazo a la gestión migratoria

Su plataforma política combina postulados en materia social e internacional. Siegmund mantiene una postura contra la inmigración, propone cambios radicales en el sistema de enseñanza y expresó ciertas coincidencias con ciertas miradas internacionales atribuidas a dirigentes como Donald Trump o Vladimir Putin.

En el plano educativo regional, las propuestas impulsadas por el referente de la ultraderecha alemana causaron fuerte conmoción institucional. La plataforma del partido contempla la separación de hijos de refugiados de las aulas regulares.

RDC: el Gobierno británico deberá definir entre recortar el gasto o aumentar los impuestos

Las alarmas de las esferas gubernamentales germanas no tardaron en encenderse ante la posibilidad de que la AfD asuma la gestión de un gobierno regional. Distintos ministros del interior evaluaron mecanismos de contingencia para resguardar información de seguridad nacional en reuniones ante los estrechos vínculos atribuidos a miembros del partido con Moscú.

Las propuestas de Siegmund que amenazan la burocracia estatal

La estrategia del candidato para la administración de Sajonia-Anhalt incluye también un fuerte choque con la burocracia local. Entre sus promesas de campaña figura la intención de reemplazar hasta 200 empleados públicos y aplicar medidas administrativas severas contra aquellos funcionarios que intentan obstaculizar la reformas de su plataforma.

Alternativa para Alemania (Afd)

El impacto económico de estas propuestas despierta recelo entre empresarios locales. Diversas empresas regionales expresaron su preocupación por el impacto de un discurso antiinmigración en en mercado laboral urgido de mano de obra cualificada, temiendo la fuga de profesionales extranjeros y la pérdida de fondos de infraestructuras nacionales.

Sin embargo, el descontento de la ciudadanía en las provincias orientales pesó más que las advertencias económicas. La percepción de abandono en las zonas rurales y el rechazo a las políticas migratorias de la coalición nacional consolidaron el respaldo masivo a la candidatura de Ulrich Siegmund.

BGD