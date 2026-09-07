En Ronda de Corresponsales analizaron el nuevo intento de Trump para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

El gobierno de Donald Trump volvió a impulsar las gestiones diplomáticas para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras continúan los ataques sobre territorio ucraniano. El corresponsal de Estados Unidos Norman Powell explicó que la Casa Blanca busca reactivar el diálogo entre Moscú y Kiev y que ya envió nuevos emisarios para avanzar en esa dirección.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, Powell señaló que Trump habría decidido volver a concentrar esfuerzos en el conflicto y destacó el papel de Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados por el presidente estadounidense. Además, advirtió que Rusia modificó la tecnología de algunos de sus drones, lo que dificulta su detección y aumenta el riesgo para la población ucraniana.

Trump busca reactivar las negociaciones

Según explicó Norman Powell, Trump volvió a impulsar las gestiones para intentar alcanzar una salida al conflicto. "Daría la impresión que Trump quiere reavivar las gestiones para que la guerra de Rusia contra Ucrania termine", sostuvo el corresponsal.

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Para avanzar con ese objetivo, el presidente estadounidense envió a Steve Witkoff, cercano a Trump y con experiencia en el sector inmobiliario, y a su yerno Jared Kushner. Ambos quedaron a cargo de nuevas gestiones vinculadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Los enviados de Trump se reunieron con Putin y Zelensky

Powell detalló que los enviados estadounidenses viajaron a Rusia y se reunieron con Vladimir Putin el sábado. Durante el encuentro llevaron una nueva propuesta de Trump, aunque el corresponsal señaló que no trascendieron mayores detalles sobre el resultado de la reunión.

Posteriormente, Witkoff y Kushner viajaron en tren hasta Kiev, donde se encontraron con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky. Según relató Powell, tampoco hubo declaraciones públicas relevantes después de ese encuentro.

El corresponsal indicó que todavía no existe una fecha definida para retomar las negociaciones tripartitas, aunque existe la posibilidad de que se reanuden próximamente. "No tienen fechas para la reanudación de las negociaciones tripartitas, pero podría ser pronto", señaló.

La posibilidad de un acuerdo antes de noviembre

Powell también mencionó una hipótesis vinculada al calendario electoral estadounidense. Algunos sectores consideran que las negociaciones podrían intentar retomarse antes de las elecciones de Estados Unidos de noviembre.

De acuerdo con el corresponsal, un eventual avance en el conflicto podría representar una noticia favorable para Trump en un contexto político complejo. "Todo lo que pueda ayudarle lo van a hacer y creo que en esa dirección están", afirmó Powell al referirse a la estrategia de la administración estadounidense.

Rusia intensificó los ataques con drones

Mientras se desarrollan las gestiones diplomáticas, Rusia mantiene los ataques contra Ucrania. Powell remarcó que el conflicto se intensificó durante las últimas semanas y que Moscú modificó la tecnología utilizada en parte de sus drones.

Según explicó el corresponsal, algunos de los drones rusos incorporan ahora motores jet, una característica que permitiría aumentar la carga explosiva y reducir el nivel de ruido durante el vuelo.

Este cambio genera dificultades adicionales para la defensa ucraniana. "Es más difícil para las poblaciones en Ucrania detectar a tiempo la llegada de estos drones", advirtió Powell, quien señaló que esto reduce las posibilidades de destruirlos antes de que impacten contra edificios o zonas pobladas.

La guerra continúa pese a las gestiones diplomáticas

Durante el segmento también se mencionó un ataque reciente sobre Kiev, en el que, según el intercambio, fueron lanzados alrededor de 140 drones y unos 120 lograron ser repelidos. Los restantes habrían impactado en edificios de la capital ucraniana.

Para Powell, el conflicto continúa generando un elevado número de víctimas mientras perdió parte de su protagonismo internacional frente a otros enfrentamientos. "La lucha sigue y como vos bien decís, las víctimas fatales son cuantiosas", afirmó.