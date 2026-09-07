En Ronda de Corresponsales abordaron las posibles causas del accidente aéreo que golpeó al aeropuerto de Miami

El Aeropuerto Internacional de Miami continúa parcialmente afectado luego de que un Boeing 767-300 de Amazon Prime Air se saliera de pista tras arribar desde San Juan de Puerto Rico. El incidente provocó el cierre de dos pistas y una fuerte congestión en la terminal.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell explicó el impacto del accidente sobre el funcionamiento del aeropuerto y la situación de los pasajeros. También analizó las posibles causas del incidente y el intenso movimiento previsto en Atlanta por el feriado de Labor Day.

El aeropuerto de Miami continúa con operaciones restringidas

Según Norman Powell, “el aeropuerto no está operando totalmente todavía”, con dos pistas abiertas y otras dos cerradas, mientras persiste una fuerte congestión.

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El periodista describió una situación crítica para los pasajeros: “Hay una congestión de aviones y de personas tremendo” y agregó que, ante la falta de alojamiento disponible, “muchos pasajeros están durmiendo en los pasillos de la terminal de Miami”.

Norman Powell explicó además la importancia del aeropuerto en el transporte de cargas: “Es el aeropuerto que tiene mayor tráfico de cargas de Estados Unidos”, con un movimiento económico que, según señaló, alcanza aproximadamente los 212.000 millones de dólares.

Las posibles causas del accidente en Miami

Una de las hipótesis que genera interrogantes está relacionada con la infraestructura de la pista. Norman Powell señaló que “los técnicos han dicho que no tiene unos elementos en los extremos de las pistas de aterrizaje que frenan a los aviones”, dispositivos que sí existen en otros aeropuertos.

De acuerdo con el periodista, esa circunstancia “habría facilitado que el avión pasara de largo y se estrellara contra un estacionamiento de automóviles”, provocando una explosión y un incendio que requirió la intervención de “60 equipos de bomberos”.

Sin embargo, Norman Powell remarcó que todavía no existe una conclusión oficial sobre las causas: “La FAA, el Organismo Federal de Aviación y la Junta de Seguridad del Transporte están haciendo el estudio detallado”. Y advirtió: “Lleva semanas o meses para poder tener una idea exacta de cuál fue la razón”.

También aclaró que aún existen interrogantes sobre las víctimas: “Todavía es muy temprano” para determinar qué ocurrió exactamente y “no se sabe si ha habido víctimas fatales dentro del avión mismo o si todos los muertos son de los automóviles”.

Atlanta enfrenta un feriado con millones de pasajeros

Mientras Miami intenta recuperar la normalidad, el Aeropuerto Internacional de Atlanta enfrenta una jornada de enorme movimiento por el feriado de Labor Day. Norman Powell destacó que “Atlanta sigue siendo el aeropuerto de mayor tráfico de pasajeros del mundo”.

La magnitud del flujo es extraordinaria: “Se estima en 2.300.000 personas que podrían pasar en las próximas horas por el aeropuerto de Atlanta”. Además, la interrupción parcial de Miami podría aumentar todavía más la presión sobre Atlanta, ya que “es muy probable que algunos vuelos internacionales tengan que venir directamente a Atlanta”.

Norman Powell también cuestionó la capacidad hotelera en torno al aeropuerto de Miami y señaló que el accidente expuso “una congestión” que genera dudas sobre la infraestructura disponible para alojar a los pasajeros afectados.