RDC: Lula reivindicó la soberanía de Brasil sobre sus recursos frente a las potencias extranjeras

La independencia de Brasil se conmemora cada 7 de septiembre en referencia al llamado “Grito de Ipiranga”, protagonizado por Pedro, príncipe regente, en 1822. Sin embargo, el proceso de separación de Portugal fue más extenso y derivó en la formación de un nuevo Estado con características políticas diferentes a las de una democracia plena.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista Eleonora Gosman repasó las distintas etapas de la independencia brasileña y analizó el significado que tiene actualmente para el gobierno de Lula da Silva. El proceso también tuvo consecuencias regionales, entre ellas la posterior guerra vinculada con la Provincia Cisplatina, territorio que terminaría convirtiéndose en Uruguay.

Cómo fue el proceso de independencia de Brasil

Para Eleonora Gosman, la fecha del 7 de septiembre no resume por sí sola el proceso independentista: “¿De ahí a qué, digamos, la independencia real fue un largo proceso?”, mencionó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

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La periodista explicó que el conflicto con Portugal se prolongó hasta el reconocimiento formal de la independencia y remarcó que el nuevo Estado no nació como una democracia plena: “Se constituye una monarquía constitucional parlamentaria, donde votaban solamente los que tenían dinero.” También recordó el impacto regional del proceso y la posterior guerra vinculada con la Provincia Cisplatina, territorio que terminaría convirtiéndose en Uruguay.

Lula redefine el concepto de independencia

Más allá de la fecha histórica, Gosman puso el foco en el discurso de Lula, quien vinculó la independencia con la soberanía económica y social. Según explicó, el presidente brasileño sostuvo que “la independencia de Brasil fue una victoria conquistada contra una tiranía, una esclavitud y la injusticia social”.

Para Gosman, el mensaje presidencial desplaza el protagonismo exclusivo de Pedro y conecta la independencia con los desafíos actuales. Lula destacó las reservas de tierras raras, el agua dulce y el petróleo brasileño, y planteó que esas riquezas deben impulsar el desarrollo nacional. “Nuestras riquezas deben servir al futuro del pueblo brasileño”, señaló la periodista al citar al mandatario.

En esa misma línea, Gosman destacó otra definición de Lula: “No podemos obligarnos ante potencias extranjeras”, y remarcó su afirmación de que “no somos una colonia y no seremos colonia de nadie”.

Soberanía, recursos y un mundo en transformación

Para Gosman, el discurso adquiere especial relevancia frente al escenario internacional actual. “Estamos en épocas muy cambiantes, muy complicadas, muy complicadas”, sostuvo.

La periodista también resaltó la definición de soberanía planteada por Lula: “El país soberano es aquel que puede defender su territorio, sus fronteras, su medio ambiente y sus riquezas.”

Finalmente, destacó que el presidente brasileño vinculó la independencia con derechos concretos —educación, salud, empleo y autonomía financiera— y concluyó: “Somos un país soberano y nuestras decisiones nos pertenecen a nosotros y a nadie más.”