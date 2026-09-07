RDC: el presidente de Plus Ultra reconoció pagos por 540.000 euros a una consultora vinculada al entorno de Zapatero

La causa judicial por el rescate de Plus Ultra volvió a activarse en España tras la feria judicial y puso nuevamente bajo la lupa los pagos realizados alrededor de la operación. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, declaró ante la Justicia y confirmó que había acordado el pago de al menos el 1% de los 530 millones de euros del rescate.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de España Marcelo Molina detalló que, según lo declarado por el titular de Plus Ultra, también se realizaron pagos a una consultora vinculada a un amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y a una empresa de marketing cuyos titulares serían sus hijas. La Justicia, además, rechazó un pedido de Zapatero para evitar que se investigaran determinadas cuentas vinculadas a su entorno.

Qué declaró el presidente de Plus Ultra

Molina explicó que la causa se reactivó con la declaración del presidente de Plus Ultra, quien habría relatado ante la Justicia cómo se produjo el contacto con Zapatero. Según el corresponsal, el ex presidente español lo llamó por teléfono y le manifestó que podía intervenir para ayudar a la compañía.

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De acuerdo con el relato transmitido por Molina, Zapatero habría indicado posteriormente que las conversaciones continuarían con Julio Martínez Martínez, señalado como un amigo cercano del ex mandatario. El corresponsal sostuvo que el presidente de Plus Ultra confirmó que posteriormente se realizaron pagos a una empresa vinculada a Martínez Martínez.

Los pagos que analiza la Justicia

Según detalló Molina, el titular de Plus Ultra reconoció el pago de 540.000 euros a una consultora vinculada a Martínez Martínez. El corresponsal también señaló que se habrían realizado pagos de una suma similar a MKT, una empresa de marketing que, según su exposición, pertenece a las hijas de Zapatero.

La investigación judicial también alcanza cuentas relacionadas con el entorno del ex presidente español. Molina explicó que la Justicia rechazó el pedido de Zapatero para que no fueran investigadas sus cuentas, las de sus hijas y las de su secretaria, bajo el argumento de que se trataba de cuestiones vinculadas con su privacidad.

El corresponsal remarcó que el análisis judicial busca determinar el destino de los fondos debido a que, según surge de la investigación que describió, los pagos se habrían distribuido entre distintas cuentas. Entre ellas aparece una cuenta vinculada a la esposa de Zapatero, que tendría un depósito de 1,5 millones de euros.

La hipótesis sobre el porcentaje del rescate

Molina también mencionó versiones atribuidas a fuentes policiales que consideran que el porcentaje acordado inicialmente podría haber sido superior al 1% reconocido. Según relató, algunas de esas fuentes aventuran que la asistencia vinculada a Zapatero podría haber alcanzado hasta el 20% del rescate.

Sin embargo, el corresponsal distinguió esa hipótesis de lo que habría confirmado el presidente de Plus Ultra ante la Justicia. "Eso era un pago a éxito", señaló Molina al resumir la declaración, es decir, que el pago estaba condicionado a que el rescate finalmente se concretara.

En ese sentido, Molina sintetizó el mecanismo señalado en la declaración: "Si no resultaba, no se pagaba". Como el rescate finalmente se concretó, el pago se habría efectuado.

El rescate de 530 millones de euros

El caso se centra en el rescate financiero otorgado a Plus Ultra, que según explicó Molina alcanzó los 530 millones de euros. El corresponsal señaló que la operación fue presentada como una forma de salvar a la compañía, que en aquel momento contaba con una flota de apenas dos o tres aviones.

La investigación busca establecer qué gestiones se realizaron alrededor de la operación y qué relación tuvieron con los pagos posteriormente identificados. Molina sostuvo que el análisis de las distintas cuentas forma parte de ese proceso judicial.

Qué puede pasar con la investigación

La causa tendrá una nueva instancia con la declaración prevista para el día siguiente del CEO de la compañía. Molina indicó que se espera que su testimonio permita aportar más información sobre lo ocurrido alrededor del rescate y los pagos investigados.