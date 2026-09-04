RDC: Encontraron 103 joyas en una caja fuerte de Zapatero valuadas en más de 1,3 millones de euros

La causa contra José Luis Rodríguez Zapatero volvió a activarse tras la pausa judicial del verano español. Según Marcelo Molina, los abogados del expresidente intentaron cuestionar el procedimiento y alegaron problemas durante la instrucción.

“Hoy la Justicia denegó ese pedido y, por lo tanto, el juicio va a seguir y avaló todos los procedimientos que se realizaron, incluido el allanamiento en su oficina”, explicó el periodista. En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Molina detalló además los principales elementos de una investigación que comenzó en 2024 a partir de información surgida en Francia y Suiza.

La investigación por lavado de dinero y las joyas halladas

La investigación comenzó en 2024 a partir de información surgida en Francia y Suiza sobre una presunta red de blanqueo de capitales vinculada con fondos provenientes de Venezuela. “No es una causa que empieza en España, es una causa que empieza en Francia y en Suiza y después llegan los requerimientos a la Justicia española”, precisó Molina.

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Uno de los elementos centrales del expediente son las joyas encontradas en una caja fuerte del despacho privado de Zapatero. “Encuentran 103 piezas de joyas, collares, pulseras, anillos, aros”, detalló.

Las piezas fueron analizadas por especialistas y una joyería de Madrid. “Establecieron que las joyas valen más de un millón trescientos mil euros”, afirmó Molina. Según el periodista, las joyas no habrían sido declaradas y eso podría derivar en nuevas imputaciones.

Joyas, presuntos pagos y un testigo clave

Entre las piezas aparecen collares, pulseras y joyas con diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas. “Encontraron collares de oro blanco con diamantes y rubíes naturales, valuados en ciento cincuenta y cinco mil euros”, señaló Molina.

Ante las explicaciones de que algunas piezas podían ser regalos o herencias, el periodista sostuvo: “Si hubieran sido regalos, lo tendría que haber declarado”.

La investigación podría abrir nuevas líneas por delitos fiscales y patrimoniales. “Se va a iniciar un nuevo juicio, aparte del que se investiga por lavado de dinero, por este delito fiscal, por ganancia patrimonial no justificada, defraudación tributaria, y por contrabando”, aseguró.

Molina también explicó que la Fiscalía analiza si las joyas podrían estar relacionadas con pagos o comisiones vinculadas con actividades de lobby internacional. “Lo que supone la Fiscalía es que esto viene, son comisiones y pagos por su tarea de, sobre todo, de lobby en países latinoamericanos”, sostuvo.

El periodista destacó además la situación de Julio Martínez Martínez, señalado como presunto testaferro de Zapatero. “En los próximos días tendrá que declarar cuando la cite la Justicia”, afirmó, y agregó que podría convertirse en un testigo clave: “No descarta acogerse al servicio de testigo de identidad reservada y contar todo lo que sabe”.