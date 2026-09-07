RDI: la pesca en Malvinas representa un negocio de más de USD 1.000 millones que impulsa la economía de las islas

La pesca en las Islas Malvinas es una de las principales actividades vinculadas con la explotación de los recursos del Atlántico Sur. Según explicó el periodista Leandro Bravo, el sector genera más de USD 1.000 millones y tiene una fuerte relación comercial con Europa.

En la Ronda de Investigadores (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Bravo analizó el peso de la actividad pesquera en la economía de las islas y su vínculo con el reclamo de soberanía. También detalló el volumen de calamar argentino que se extrae de la zona y el papel de España como principal socio comercial.

La explotación pesquera en las Islas Malvinas

La discusión por la soberanía de las Islas Malvinas no se limita al plano diplomático. Según explicó Leandro Bravo, detrás del reclamo también existe una disputa por los recursos naturales y, especialmente, por la explotación pesquera en el Atlántico Sur. “Sin embargo, acá en Malvinas ocurre algo que es concreto y es la explotación de los recursos naturales en el mar”, planteó.

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Asimismo, destacó la magnitud de la actividad pesquera en relación con el tamaño de las islas: “En el último año, el último registro que se tiene en el 2024, lo que es la administración británica de las Islas Malvinas ha producido un tercio, con una población de 3.300 habitantes, de lo que produce Argentina con casi 5.000 kilómetros de costa marítima”.

Uno de los principales recursos explotados es el calamar argentino. “Tenemos la explotación de 146.000 toneladas aproximadamente de lo que es el calamar argentino, que llegan a un total de 260 y pico en comparación a las 800.000 toneladas que extrae lo que es la producción argentina”, resaltó.

España, principal socio comercial de Malvinas

El negocio pesquero de las islas tiene además una fuerte conexión con Europa: “La administración británica tiene un mercado, un principal socio comercial que es España”. Según Bravo, “lo que hacen es llevarse el 70% de esa extracción de pesca, de pescados, lo que es la zona marítima de las Islas Malvinas”.

Entre las especies más importantes mencionó al calamar argentino: “Hay uno que se llama Illex argentinus, que es el que se conoce como calamar argentino, que es el que más explota en esa zona, digamos”.

La pesca representa una parte clave del PBI de las islas

El impacto económico de la actividad es significativo. “Estamos hablando de un mercado que en el último registro, que es 2024, ha generado más de mil millones de dólares”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Bravo remarcó que esos recursos forman parte de una dimensión económica que suele quedar en segundo plano frente a la discusión territorial: “La parte que no se ve del reclamo de Malvinas, uno se queda con la imagen de las dos islas, pero también está la extensión marítima”.