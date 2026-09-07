RDC: un nuevo candidato crece en las encuestas y reduce la diferencia entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro

Las nuevas encuestas de cara a las elecciones de Brasil muestran a Lula da Silva estabilizado en su nivel de intención de voto, mientras la diferencia frente a Flavio Bolsonaro se reduce de cara a una eventual segunda vuelta. En paralelo, un nuevo candidato comenzó a ganar espacio y ya aparece tercero en las mediciones.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, Eleonora Gosman, corresponsal de Brasil, analizó el crecimiento de Augusto Cury, quien según las nuevas encuestas concentra entre el 10% y el 11% de los votos y habría logrado captar especialmente al electorado de centro.

Augusto Cury crece y disputa el voto centrista

Una de las últimas encuestas mencionadas durante el segmento ubica a Cury como el tercer candidato de la elección, con un nivel de intención de voto que oscila entre el 10% y el 11%. Si bien no aparece con posibilidades de alcanzar la segunda vuelta, su crecimiento modifica el escenario entre Lula y Flavio.

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Gosman señaló que Cury habría logrado atraer a votantes que anteriormente no se identificaban ni con el bolsonarismo ni con el lulismo. "Esos votos centristas se han ido para esa dirección de Cury", sostuvo.

De acuerdo con el análisis, ese movimiento contribuye a achicar la diferencia entre los principales candidatos. La distancia para una eventual segunda vuelta se ubicaría actualmente en torno a uno y medio o dos puntos, según lo expresado durante la conversación.

El particular crecimiento del nuevo candidato

Uno de los interrogantes que plantea el fenómeno Cury es cómo consiguió sumar una cantidad significativa de adhesiones en un período relativamente corto. La estrategia señalada durante el programa tiene como uno de sus principales componentes el uso de influencers de distintos ámbitos.

Según Gosman, no se trata necesariamente de referentes vinculados tradicionalmente con la política, sino de personas con audiencias construidas alrededor de contenidos de humor, belleza, automovilismo, religión y negocios, entre otros temas.

"Ha conquistado influencers, que eran no influencers de política, eran influencers de cualquier otra cosa", explicó la corresponsal al describir la estrategia que habría permitido ampliar la llegada del candidato.

Influencers y política: una nueva forma de llegar a los votantes

El caso de una influencer dedicada al contenido de belleza fue utilizado como ejemplo durante el segmento. La mujer, que según lo señalado contaba con alrededor de 671 mil seguidores, manifestó que nunca había hablado de política ni tomado una postura partidaria.

Sin embargo, expresó su respaldo a Cury con una frase que expone el tipo de conexión que el candidato estaría buscando construir con audiencias ajenas a la política tradicional: "Este tipo me da esperanza".

El tamaño de esas comunidades digitales puede convertir a los influencers en actores relevantes durante una campaña electoral. Jorge Elías, conductor del segmento, destacó precisamente el alcance potencial que puede tener una persona con cientos de miles de seguidores.

Un escenario electoral que suma incertidumbre

El crecimiento de Cury no implica, según las cifras mencionadas, que tenga posibilidades de disputar directamente la segunda vuelta. Sin embargo, su capacidad para absorber parte del voto centrista puede modificar la distribución de apoyos entre quienes actualmente aparecen como los principales competidores.

La evolución de esas preferencias será uno de los factores a seguir durante la campaña. Mientras Lula se mantiene relativamente estable, la aparición de un tercer candidato con una intención de voto de dos dígitos agrega un nuevo elemento a una elección que ya presenta una diferencia estrecha entre los primeros lugares.