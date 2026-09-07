RDC: cómo impactó en España y Reino Unido el triunfo de la ultraderecha en Alemania

El avance de la ultraderecha en Europa volvió a quedar bajo análisis tras el resultado electoral en Alemania y sus posibles efectos sobre otros gobiernos del continente. El escenario también plantea desafíos para el oficialismo español y para las fuerzas de derecha que buscan consolidarse en distintos países.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los periodistas Marcelo Molina y Marcelo Justo analizaron las consecuencias políticas del resultado alemán, la situación de Pedro Sánchez en España y el escenario que enfrenta Nigel Farage y Reform UK en el Reino Unido.

La derecha española avanza en las encuestas

El resultado de la ultraderecha en Alemania volvió a encender las alarmas políticas en Europa. Marcelo Molina explicó que Pedro Sánchez aprovechó el resultado para posicionarse como un freno al avance de la derecha radical: “Hoy es el único gobierno progresista que hay en Europa, quizás el más jugado de todos, el que está abiertamente enfrentado a Trump, y él dijo que, bueno, hay que tener fe y seguir luchando porque él era ese dique de contención para evitar eso”.

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Sin embargo, las encuestas muestran un escenario adverso para el oficialismo español. “Hoy la derecha, o sea, PP y Vox, estarían arriba de los doscientos”, afirmó Molina. Según las proyecciones mencionadas, “doscientos trece para los más entusiastas pronósticos para la derecha”.

El Partido Socialista, en tanto, “resiste, pero estaría lejos apenas con el 25%”. El principal problema, explicó, está en sus actuales aliados: “Los aliados que hoy le permiten a Pedro Sánchez ser gobierno se desmoronan”.

La vivienda aparece como la principal preocupación de los españoles, seguida por inmigración y corrupción. Molina destacó que Vox es considerado por los encuestados como el partido con mayor capacidad para enfrentar la inmigración ilegal. En ese contexto, advirtió: “Lo que esto está demostrando es que el Partido Popular no podría formar gobierno sin Vox”.

Reform UK y la incomodidad por el avance de la ultraderecha

Desde Londres, Marcelo Justo describió una situación diferente para Nigel Farage y Reform UK tras el triunfo de Alternativa para Alemania (AFD). “Mirá, no, está incómodo, te diría. Digamos, lo que pasó es que este triunfo de AFD, digamos, ha sido más aprovechado por el gobierno”, resaltó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Justo explicó que el gobierno británico utilizó el resultado alemán para advertir sobre el avance de la ultraderecha y recordó la asociación histórica de AFD con “el nazismo, al pasado, a la Segunda Guerra Mundial, al holocausto”.

El contexto interno también complica a Reform UK. Según Justo, las protestas contra la inmigración y los enfrentamientos con la policía llevaron al partido a marcar distancia. Nigel Farage escribió en sus redes: “Protesta pacífica bien, uniformes y pasamontañas mal. Votar es la única solución al problema”.