RDC: Advierten que la guerra con Irán puede complicar a Trump antes de las elecciones

Mientras Estados Unidos atraviesa el último fin de semana largo del verano, la atención política comienza a concentrarse en las elecciones de medio término de noviembre. Dentro del Partido Republicano y de la Casa Blanca de Donald Trump crece la preocupación por el escenario electoral, mientras la guerra con Irán suma presión sobre la administración.

En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Norman Powell analizó el impacto político que puede tener el conflicto en Medio Oriente de cara a los comicios. El periodista explicó que el Gobierno estadounidense busca evitar que la guerra ocupe un lugar central en el debate electoral y advirtió que el conflicto podría extenderse hasta noviembre.

Trump y los republicanos miran las elecciones de noviembre

“Los políticos, y especialmente los del Partido Republicano, los de Trump en la Casa Blanca, están empezando a preocuparse seriamente por las elecciones que se vienen en noviembre”, explicó el periodista.

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Norman Powell señaló que la campaña electoral tendrá un fuerte impulso durante los próximos días, con Trump recorriendo distintos puntos del país para intentar mejorar su posición política. En ese contexto, el conflicto con Irán aparece como uno de los temas más delicados para el oficialismo.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, intentó evitar la palabra “guerra” para referirse a los enfrentamientos. Para Norman Powell, esa definición responde a una estrategia política: “Están tratando de minimizar la guerra, porque es un conflicto totalmente antipopular acá en Estados Unidos”.

El periodista sostuvo que la administración Trump busca reducir el impacto de la guerra sobre la opinión pública estadounidense, especialmente ante la proximidad de las elecciones. “De cara a las elecciones, ese es un tema que va a afectar mucho los resultados”, advirtió.

Ataques en Medio Oriente y un conflicto sin fecha de finalización

La situación militar, sin embargo, continúa escalando. Norman Powell destacó que mientras Vance hablaba ante la prensa, fuerzas iraníes atacaban Kuwait, un aliado de Estados Unidos.

“Estos ataques están causando serios daños a las instalaciones militares y también a algunas refinerías de petróleo”, señaló. Y resumió el escenario con una advertencia: “O sea, todo se va complicando”.

Ante las preguntas sobre cuándo podría terminar el conflicto, Vance evitó establecer una fecha. Para Norman Powell, esa falta de definición resulta significativa y abre la posibilidad de que la guerra se prolongue durante varios meses.

“Indudablemente vamos a llegar tal vez a las elecciones de noviembre de medio término, sin una resolución de este conflicto tan grave”, sostuvo el periodista desde Estados Unidos.

La evolución de la guerra con Irán, por lo tanto, no sólo representa un desafío militar y diplomático para la administración Trump: también puede convertirse en un factor decisivo para el escenario electoral estadounidense de noviembre.