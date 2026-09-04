En Ronda de Economistas analizaron cuánto costaría revertir el rumbo económico de Javier Milei

El denominado índice de reversión busca medir cuánto costaría desandar las políticas implementadas desde el comienzo del actual gobierno. La economista Mariana Camino explicó que el indicador contempla cuatro dimensiones: “la macro, la política legal institucional, todo el tema que hace referencia a la micro y a los negocios, y un aspecto que tiene que ver con la forma legislativa o regulatoria”.

El análisis incluye unas 25 variables y toma como punto de partida el primer trimestre de 2024. En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Camino explicó que el resultado actual muestra que “la probabilidad de ir para atrás hoy bajó” y que, en consecuencia, “el costo de revertir las políticas o el régimen que está teniendo hoy este gobierno es alto”.

Índice de reversión y consolidación macroeconómica

Para Camino, esto refleja una transformación que va más allá de una coyuntura electoral: “Hay un cambio estructural en buena parte de la economía argentina”. Sin embargo, aclaró que esto “no quiere decir que por este cambio voy a garantizar su ciclo electoral”.

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La consolidación macroeconómica aparece como uno de los principales factores detrás de esa tendencia. “Lo que te lleva el índice arriba, o sea, lo que mejora, es justamente esa consolidación macro”, explicó, y destacó especialmente “el ancla fiscal que domina el tema de tener las cuentas públicas equilibradas” y el proceso de reducción de la inflación.

Economía abierta, inversiones y costos de volver atrás

Camino sostuvo que la estabilidad, aunque todavía no sea completa, comenzó a modificar las decisiones empresariales. “No está perfecta, no es la ideal, no llega a ser normalización, pero es lo suficientemente previsible para que vos pongas tu energía, tu foco en la asignación de capital”, afirmó.

Uno de los cambios que considera más difíciles de revertir es el avance hacia una economía abierta. “Una cosa que es irreversible, o que tendemos a pensar que lo es, es el modelo de economía abierta”, sostuvo.

La economista reconoció que la apertura tuvo costos importantes para determinados sectores, pero señaló que también produjo modificaciones en los hábitos económicos. “La misma sociedad ya está tomando cambio de hábitos, comportamientos, que volver para atrás va a hacerle, duele”, afirmó.

Además, advirtió que Argentina enfrenta ahora un escenario internacional diferente: “En una economía abierta tenés que mirar cómo el mundo se comporta también. Entonces vos ya no definís la regla. La regla te viene del contexto internacional”.

Camino aclaró que el índice no permite anticipar por sí mismo el resultado electoral, pero sí identifica una transformación de fondo: “La naturaleza del problema cambió”. Y concluyó: “Estamos en un cambio de época también”.