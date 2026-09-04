En Ronda de Corresponsales analizaron el conflicto que desestabiliza a la Corte Suprema de Brasil

El enfrentamiento dentro de la Corte Suprema brasileña se convirtió en un factor de tensión política a pocas semanas de las elecciones. Eleonora Gosman señaló que el conflicto excede la disputa judicial y tiene consecuencias directas sobre la estabilidad institucional del país.

“Este conflicto en la Corte Suprema ha desestabilizado políticamente al país”, afirmó la periodista. En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Gosman explicó que el enfrentamiento involucra a integrantes del máximo tribunal y adquiere especial relevancia por sus antecedentes políticos y judiciales.

Lula pidió preservar la confianza en la Justicia

En medio de la controversia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva intervino públicamente y reclamó preservar la confianza de la sociedad en la Justicia. “Nosotros pensamos o se piensa que no se puede utilizar un cargo en beneficio personal. Nadie tiene derecho a utilizar el cargo en beneficio personal”, relató Gosman sobre las declaraciones del mandatario.

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Lula también planteó la necesidad de debatir una reforma del sistema judicial. “Pretende que haya un profundo debate dentro de la propia Justicia, dentro de la propia Corte, justamente para reformar el sistema judicial”, explicó la periodista.

Para Gosman, el mensaje presidencial buscó responder a un momento particularmente delicado. “El pueblo tiene que seguir creyendo en la Justicia”, señaló al resumir la posición de Lula.

La disputa en la Corte Suprema y su impacto electoral

La dimensión política del conflicto quedó expuesta por la presencia de importantes funcionarios en un acto oficial, entre ellos el vicepresidente, el ministro de Justicia y el director general de la Policía Federal.

“Esto te da una dimensión del tema de la desestabilización, y justo ocurre en vísperas de las elecciones”, sostuvo Gosman. La periodista destacó además la proximidad de los comicios: “El 4 de octubre, menos un mes”.

Frente a versiones sobre un supuesto pedido de renuncia al juez Alexandre de Moraes por parte de importantes medios brasileños, Gosman fue categórica al diferenciar las opiniones individuales de las posiciones editoriales. “Ese es un opinólogo, pero no es la posición del medio”, aclaró.

Sobre las repercusiones políticas, explicó que existen críticas a Moraes incluso dentro del oficialismo, aunque señaló que entre buena parte de los legisladores oficialistas predomina otra interpretación del conflicto. “En general, lo que dicen los demás diputados y senadores que son del bloque oficialista es esto que yo acabo de decir: que esta maniobra fue una clara maniobra de desestabilización”, afirmó Gosman.

Y cerró con una advertencia vinculada al calendario electoral: “Cuando faltan tan poco para una elección, algo de cierto hay en todo eso”.