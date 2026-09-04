RDC: Fuertes advertencias por la inflación, las hipotecas y el precio del diesel en EE.UU.

La economía de Estados Unidos registró la creación de 162.000 puestos de trabajo durante el último mes, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%. Los datos muestran un mercado laboral que conserva cierta fortaleza, aunque la inflación y la presión sobre las tasas de interés continúan entre las principales preocupaciones.

En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Norman Powell analizó además el impacto que tienen las tasas sobre el costo de los créditos y las hipotecas. El periodista también explicó cómo la suba del precio del diésel puede trasladarse a otros sectores de la economía y convertirse en un factor de preocupación de cara a las elecciones.

Empleo, inflación y tasas de interés en Estados Unidos

Sobre la evolución del empleo, Norman Powell destacó el último dato conocido. “Ha salido el informe de la cantidad de empleos que se han producido en el último mes y ha subido a 162 mil la cantidad de empleos que se han creado en este periodo”, explicó.

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El desempleo, en tanto, se mantiene en 4,1%, un nivel que el periodista considera compatible con las previsiones de la Reserva Federal. “Ese nivel de desempleo está en las cifras que la Reserva Federal prevé que debe estar, o sea, alrededor del 4%”, señaló Norman Powell.

Sin embargo, la inflación continúa siendo uno de los principales desafíos para la economía estadounidense. “El único elemento que sigue siendo de gran preocupación es el tema de la inflación”, afirmó.

A esta situación se suma la presión sobre las tasas de interés provocada por el mercado de bonos. “La gran venta de bonos que está ocurriendo en este momento está generando una presión fuerte en el mercado para que suban las tasas de interés”, sostuvo Norman Powell, quien advirtió que ese escenario puede impactar directamente en el costo de los créditos.

Uno de los sectores más afectados es el mercado inmobiliario. “Aquí en Estados Unidos, el valor, el costo de las hipotecas ha aumentado considerablemente y ha llegado ahora al 6,6% anual”, explicó sobre los préstamos tradicionales para viviendas a 30 años.

Diésel, precios y el impacto electoral

Otro indicador comienza a generar preocupación entre los consumidores y, especialmente, dentro del Partido Republicano: el precio del diésel. “El diésel ha aumentado nuevamente. Ahora está en 5 dólares 85”, indicó Norman Powell. El valor se acerca a los seis dólares por galón y afecta tanto al sector agrícola como al transporte de mercancías.

“El diésel se utiliza tanto para la explotación agrícola, para las maquinarias agrícolas, como para los camiones de transporte”, explicó Norman Powell.

El incremento de los combustibles también puede trasladarse a otros precios de la economía. “Esto también está incidiendo en los precios, que es lo que está sintiendo la población”, remarcó el periodista.

En ese contexto, el factor económico adquiere una dimensión política ante las elecciones. “Eso es lo que preocupa al Partido Republicano por el hecho de que se vienen estas elecciones y la gente siente en su bolsillo que las cosas siguen subiendo”, concluyó Norman Powell.