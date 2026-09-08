RDC: el petróleo se acerca a los US$100 y crece el impacto de la guerra en Medio Oriente

La escalada del conflicto en Medio Oriente comenzó a impactar nuevamente sobre el mercado energético, con el precio del petróleo acercándose a los 100 dólares por barril. El corresponsal de Estados Unidos Norman Powell señaló que la situación también genera consecuencias políticas y económicas dentro de Estados Unidos.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, Powell explicó que el aumento del petróleo repercute directamente sobre el precio de los combustibles y puede afectar los niveles de aprobación de Donald Trump de cara a las próximas elecciones. Además, advirtió que los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita abren un nuevo frente en el conflicto regional.

El petróleo vuelve a subir por la escalada regional

Según explicó Norman Powell, el impacto de la guerra sobre el mercado energético ya comienza a trasladarse al precio de los combustibles en Estados Unidos. "Tiene un impacto directo en el precio de combustible que sigue aumentando", sostuvo el corresponsal.

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Powell vinculó esta situación con la incertidumbre sobre la duración del conflicto. "El conflicto con Irán está lejos de resolverse", afirmó, y señaló que los operadores del mercado petrolero consideran que la situación podría extenderse durante varios meses.

En ese escenario, el corresponsal indicó que el mercado no espera una rápida reducción de los precios. "No pueden bajar el precio del petróleo porque esto no se va a terminar por lo menos hasta fin de año", explicó.

Los hutíes atacaron zonas petroleras de Arabia Saudita

La escalada sumó un nuevo episodio con ataques de los hutíes, el grupo rebelde de Yemen respaldado por Irán, contra el territorio de Arabia Saudita. Powell señaló que las ofensivas se dirigieron contra la zona sur del país, donde existen explotaciones petroleras.

Además de las instalaciones vinculadas con la producción de crudo, los hutíes atacaron barcos petroleros saudíes. Según relató el corresponsal, el grupo amenazó con impedir el paso de los buques de Arabia Saudita por la región.

"Están dispuestos a cerrar el paso de todos los buques de Arabia Saudita en la región", afirmó Powell al describir la amenaza formulada por los hutíes.

Crece el riesgo de una guerra abierta

Los ataques también provocaron víctimas civiles. De acuerdo con lo señalado durante el segmento, 73 personas resultaron heridas en la zona sur de Arabia Saudita como consecuencia de las ofensivas.

La dimensión de los ataques llevó a considerar un escenario más grave que una serie de enfrentamientos puntuales. Powell señaló que "ya se está hablando de la posibilidad de que esta guerra entre los Houthis y Arabia Saudita sea ya una guerra abierta".

De concretarse ese escenario, el conflicto dejaría de estar limitado a acciones aisladas y podría transformarse en un enfrentamiento directo y sostenido entre Arabia Saudita y los hutíes que controlan parte de Yemen.

Los hutíes ya habían atacado a Israel

Durante el intercambio, también se recordó que los hutíes lanzaron anteriormente ataques con misiles contra Israel desde territorio yemení. Las ofensivas habían generado preocupación por la posibilidad de que los proyectiles alcanzaran zonas densamente pobladas como Tel Aviv o Jerusalén.

La capacidad militar de los hutíes es considerada parte de una red regional respaldada por Irán, que también incluye a otros grupos armados de la región. Este entramado amplía el alcance del conflicto y aumenta el riesgo de que nuevos actores queden involucrados.

El impacto político sobre Trump

Para Powell, la escalada también tiene una dimensión política dentro de Estados Unidos. El aumento del precio de los combustibles puede convertirse en un problema para Donald Trump si la tendencia se mantiene durante los próximos meses.

El corresponsal señaló que el incremento de los combustibles puede repercutir sobre la aprobación presidencial de cara a las elecciones. En ese sentido, la evolución del conflicto en Medio Oriente podría tener consecuencias que excedan el escenario estrictamente militar.