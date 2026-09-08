RDC: la investigación por Plus Ultra podría escalar y volver a complicar a Zapatero

La investigación judicial por el rescate de Plus Ultra sumó nuevos elementos y volvió a poner bajo presión al ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. El CEO de la compañía, Roberto Rosselli, confirmó el pago del 1% del rescate que, según el relato de la causa, habría sido destinado al denominado grupo Zapatero.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de España Marcelo Molina detalló que la Justicia comenzó a seguir la ruta de los fondos y detectó sociedades en distintos países. La investigación apunta a determinar el destino del dinero y si los movimientos podrían formar parte de una operación de alcance transnacional.

El CEO de Plus Ultra confirmó el pago del 1%

Molina señaló que el CEO de Plus Ultra volvió a confirmar el pago del 1% relacionado con el rescate de la compañía. Según explicó el corresponsal, el empresario se refirió a ese entramado como el "grupo Zapatero", en el que quedarían comprendidos el ex presidente, sus hijas y personas de su entorno.

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Dentro de ese esquema, Molina mencionó también a una persona cercana a Zapatero que habría actuado como intermediaria en las gestiones vinculadas con el rescate. El corresponsal señaló que algunas fuentes incluso la consideran un testaferro del ex mandatario.

La Justicia sigue la ruta del dinero

Uno de los principales focos de la investigación está puesto en los movimientos realizados con los fondos del rescate. Según relató Molina, el juez interrogó al CEO sobre distintas operaciones y, al reconstruir el recorrido del dinero, aparecieron sociedades radicadas en Reino Unido, República Dominicana, Puerto Rico, Gibraltar y Montenegro.

El corresponsal explicó que el juez considera que se trata de "cuentas exóticas", en referencia a las sociedades y jurisdicciones que aparecen en el recorrido investigado.

La presencia de estructuras societarias en distintos países amplió el alcance de la investigación. Molina señaló que el análisis busca determinar qué ocurrió con los fondos y si existieron operaciones que exceden el pago inicialmente reconocido.

La posible intervención ante la SEPI

Otro de los elementos señalados durante la declaración del CEO está relacionado con la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España. Según explicó Molina, Rosselli sostuvo que Zapatero se habría comprometido a interceder ante ese organismo para favorecer la operación.

La SEPI administra participaciones del Estado en distintas empresas y dispone de fondos destinados a operaciones de inversión y rescate. El mecanismo tuvo un papel central en la asistencia otorgada a Plus Ultra.

El rescate llamó la atención desde el comienzo por la velocidad con la que fue aprobado. Molina recordó que este tipo de operaciones debe pasar por el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Pedro Sánchez.

Una investigación que podría escalar

Para Molina, el avance de la investigación coloca a Zapatero en una situación cada vez más compleja. El corresponsal sostuvo que el próximo punto de interés será determinar qué ocurrió dentro de las instancias gubernamentales que aprobaron el rescate.

"El que está en problemas serios es Zapatero", afirmó Molina al evaluar el impacto de las nuevas revelaciones. Sin embargo, también planteó que la investigación podría ampliar su alcance si logra establecer qué elementos fueron considerados por el Consejo de Ministros para aprobar la operación.

En ese sentido, el corresponsal advirtió: "Esto puede escalar a otro nivel". La clave estará en determinar si los movimientos de dinero investigados y las gestiones atribuidas a Zapatero tuvieron alguna incidencia en la decisión estatal de otorgar el rescate.