RDC: Trump impulsa una inédita convención republicana ante el riesgo de perder el Congreso

Donald Trump impulsó una convención del Partido Republicano en Dallas, Texas, de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos. La decisión constituye una rareza dentro de la política estadounidense y está vinculada con la preocupación del presidente por sus niveles de aprobación y por el riesgo de perder la mayoría en el Congreso.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell explicó que la iniciativa responde al escenario político que atraviesa Donald Trump. Según señaló, el mandatario está “sin duda preocupado por sus bajos niveles de aprobación en este momento” y por las guerras que no ha podido detener como había prometido.

Trump prepara un gran acto republicano en Texas

Norman Powell explicó que las convenciones partidarias son tradicionalmente eventos vinculados con las elecciones presidenciales: “Como todos saben, cada cuatro años en las elecciones presidenciales los dos partidos, el republicano y el demócrata, realizan una enorme reunión que se llama la pensión demócrata de la convención republicana donde hacen un lanzamiento de campaña fenomenal con música, con discursos, y con las plataformas de cada uno de los candidatos”.

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El periodista destacó que este tipo de encuentro rara vez se realiza para las elecciones legislativas: “Es un evento al que el periodismo político no puede faltar y muy rara vez se lo hace para elecciones de medio término”.

Sin embargo, esta vez Donald Trump decidió impulsar la reunión, que se realizará durante dos jornadas en Dallas. Norman Powell vinculó la decisión con el escenario político que atraviesa el presidente estadounidense: “En este caso los republicanos lo van a hacer impulsado por Trump que está sin duda preocupado por sus bajos niveles de aprobación en este momento y más con las guerras que no ha podido detener como él había prometido”.

Una convención para las elecciones de medio término

El encuentro republicano comenzará mañana y tendrá como principal orador a Donald Trump. Al día siguiente participará el vicepresidente J.D. Pence, además de otras figuras del gobierno. Norman Powell describió el evento como un espectáculo político de gran magnitud: “En fin, va a ser un gran show sin ninguna duda con suelta de globos y la música, etcétera, etcétera”.

El riesgo republicano en el Congreso

Para Norman Powell, la realización de la convención demuestra que el oficialismo está tomando en serio los resultados de las encuestas. “Vamos a ver en qué resulta, pero esto es un indicador de que están tomando muy en serio las encuestas que lo ponen por debajo de los demócratas”, expresó.