Pymes y deudas impositivas: en RDEco advirtieron sobre el riesgo de perder el acceso a las cuentas bancarias

Las pequeñas y medianas empresas atraviesan un escenario de fuerte presión sobre su liquidez, con obligaciones impositivas, salarios y proveedores compitiendo por los recursos disponibles. En ese contexto, las empresas deben administrar el flujo de fondos para evitar que los problemas financieros se trasladen al resto de la actividad.

En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el contador Juan Pablo Perojo explicó las dificultades que enfrentan las empresas ante los embargos y la falta de liquidez. El especialista recomendó utilizar las herramientas de financiación disponibles y recurrir a planes de pago cuando no exista acceso a tasas más convenientes.

Impuestos, embargos y cadena de pagos

Juan Pablo Perojo advirtió sobre una de las principales consecuencias de incumplir con el fisco: “El problema que hoy vemos es que se embarga muy rápido, entonces es como que está presionada la empresa de todos lados”.

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Ante la falta de dinero para afrontar todos los compromisos, el especialista recomendó evitar el incumplimiento y utilizar las herramientas de financiación disponibles. “No recomendamos dejar de abonar los impuestos”, sostuvo, y explicó que, cuando no existe acceso a una tasa más conveniente, recurrir a un plan de pagos puede ser una alternativa para ganar tiempo.

La diferencia entre dejar de pagar y refinanciar las obligaciones resulta central para las empresas que atraviesan problemas de caja. “Meterlo en un plan de pago no es lo mismo que dejar de pagarlo”, remarcó Juan Pablo Perojo.

Según el contador, preservar la liquidez es fundamental para evitar que el problema financiero se traslade al resto de la actividad. “Eso da aire a esta cadena de pagos o a este cash flow o flujo de fondos proyectado”, explicó.

El riesgo aumenta cuando las cuentas bancarias son embargadas y la compañía pierde capacidad para afrontar sus compromisos inmediatos. “Si te embargan, no usás las cuentas, no podés disponer para abonar los sueldos”, señaló. Por eso fue categórico: “No es recomendable dejar de abonar”.

Beneficios fiscales y alternativas de financiamiento

Juan Pablo Perojo también destacó que mantener un buen comportamiento fiscal puede convertirse en una herramienta para acceder a beneficios. “Tener un buen cumplimiento fiscal, como SIPER, por ejemplo, en ARCA, implica acceder a determinados beneficios que hoy están vigentes”, afirmó.

Aunque reconoció que muchas empresas todavía no pueden aprovechar esas herramientas, consideró que existen oportunidades para mejorar la situación financiera: “Hoy hay pequeñas oportunidades”.

Finalmente, señaló una alternativa de financiamiento que puede resultar especialmente relevante para las Pymes que venden a grandes empresas. “El que emite factura de crédito electrónico también la puede descontar en el mercado de valores y a tasas muy buenas”, explicó. Y agregó una precisión: “No hay que esperar a hacerse el cheque”.