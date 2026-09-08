En Ronda de Economistas analizaron el impacto del programa económico de Milei sobre el empleo

El futuro de las Pymes y del empleo volvió a quedar en el centro de la discusión económica argentina, en un escenario que plantea dificultades para las pequeñas y medianas empresas. La apertura económica, el tipo de cambio y la menor demanda agregada aparecen entre los factores que condicionan su capacidad de adaptación y crecimiento.

En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Pablo Moldovan cuestionó las condiciones actuales para las Pymes y advirtió sobre la falta de herramientas para acompañar una transformación productiva. El economista también analizó el impacto de este escenario sobre el empleo y coincidió con Nicolás Salvatore en que las dificultades exceden la dinámica habitual del mercado laboral.

Pymes, industria y transformación productiva

Pablo Moldovan definió el escenario actual como particularmente adverso para las pequeñas y medianas empresas. “Estamos hoy con un programa económico que es muy, muy hostil para las Pymes”, afirmó.

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Según el economista, el problema se explica por una combinación de factores: “Es un programa económico que abrió indiscriminadamente la economía, que pone un tipo de cambio muy atrasado, que le quita dinamismo a la demanda agregada”.

A eso se suma, según su diagnóstico, la falta de instrumentos para acompañar una transformación productiva. “No le ofrece a los empresarios herramientas suficientes para transformarse”, sostuvo.

Pablo Moldovan cuestionó la idea de que los sectores más dinámicos puedan absorber automáticamente a los trabajadores desplazados de otras actividades. “No es cierto que el problema del empleo en la Argentina es que el sector petrolero o el sector minero no generan empleo a la velocidad necesaria”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que algunos sectores vinculados a los recursos naturales pueden crecer sin generar suficientes puestos de trabajo. Incluso señaló: “El sector hidrocarburífero está destruyendo puestos de trabajo porque lo que destruye el convencional no llega a ser compensado por lo que genera el no convencional”.

Su conclusión fue contundente: “La situación es bastante crítica” y el programa económico “requiere alguna revisión fuerte por parte del Gobierno”.

Recesión, empleo e inteligencia artificial

Nicolás Salvatore coincidió en que el problema excede la dinámica habitual del capitalismo. “Con este modelo de tipo de cambio atrasado, apertura, etcétera, las Pymes están pariendo”, sostuvo.

El economista describió una economía partida en dos: “El agro, la minería, más los bancos que financian estos tres sectores es el 20% de la economía, el otro 80% de la economía está en recesión o estancamiento”.

Para Nicolás Salvatore, además, el mercado laboral enfrenta simultáneamente varios desafíos. “Al mercado de trabajo lo estamos atacando por tres factores”, explicó, al referirse a la recesión, la apertura económica y el avance de la inteligencia artificial.

Por eso, rechazó interpretar la destrucción de empleo como una consecuencia natural del funcionamiento del capitalismo: “Lo que está pasando en Argentina no tiene que ver con la dinámica propia del capitalismo, tiene que ver con que hay una recesión en el 80% de la economía”.

Finalmente, Nicolás Salvatore planteó una advertencia política: “Tenemos que sentarnos para barajar de nuevo porque el modelo de empleo no está funcionando”.