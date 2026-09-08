RDEco: advirtieron que el Fondo de Asistencia Laboral puede generar un incentivo al despido

La reducción de plantillas se convirtió en una de las consultas más sensibles para las empresas que atraviesan dificultades económicas. El escenario plantea interrogantes sobre el futuro de algunas compañías y sobre las alternativas para afrontar los costos laborales.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el contador Juan Pablo Perojo explicó cómo evalúan las empresas estas dificultades y analizó el impacto del Fondo de Asistencia Laboral. También sostuvo que la desvinculación de trabajadores debería ser la última alternativa para un empleador.

FAL: cómo impacta en los costos laborales

Juan Pablo Perojo reconoció que el escenario genera preocupación y confirmó que algunas compañías incluso comenzaron a evaluar su venta. “Sí, hay preguntas, hay empresas que comienzan a estar en venta también”, explicó.

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El contador sostuvo que desvincular trabajadores debería ser la última alternativa para un empleador. “La última opción para mí como empleador incluso es desvincular a alguien”, afirmó.

En este contexto aparece el Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta que busca modificar la forma en que las empresas afrontan determinados costos vinculados a las desvinculaciones. Juan Pablo Perojo destacó que el mecanismo también puede generar un beneficio fiscal incluso cuando no se utiliza para despedir trabajadores.

“El FAL me permite descontar sin aumentar la contribución patronal”, explicó. Según su análisis, el aporte puede contabilizarse como una previsión vinculada a eventuales contingencias laborales.

El especialista remarcó el cambio que supone para la contabilidad empresarial: “Voy a pagar menos impuestos, por más que no lo utilice”. Y agregó que el fondo permite transformar ese desembolso en una previsión: “Pasa a ser una previsión para juicios laborales, despidos, llamémosle como quiera cada empresa en el asiento contable”.

El incentivo al despido y el diseño del fondo

Juan Pablo Perojo también planteó reparos al diseño del instrumento y señaló una posible contradicción entre el beneficio fiscal y la protección del empleo. “Es un instrumento, yo diría que también un poco perverso”, sostuvo.

Desde su perspectiva, existe un incentivo particular en la manera en que se estructura el fondo: “Para una empresa, para apropiarse de una baja de impuestos, le ponga como incentivo despedir a alguien”.

Sin embargo, aclaró que el beneficio fiscal no requiere necesariamente una desvinculación inmediata: “Se le puede deducir de ganancias, aún sin desvincular, aportando sólo al fondo”.

En términos contables, Juan Pablo Perojo explicó que el mecanismo modifica dónde queda registrado ese costo: “Sale del estado de resultados el costo laboral y queda en el estado de situación patrimonial como un activo de disponibilidad restringida”.