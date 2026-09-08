Del acercamiento al choque: el giro de Milei sobre Malvinas y el nuevo malestar de Londres

La utilización del gobierno de Javier Milei de la Cuestión Malvinas fue el eje central del festejo por el Día de la Independencia de Brasil. El acto, realizado el pasado lunes, fue menos convocante que de costumbre en línea con otro de los temas que circularon entre los asistentes al elegante Salón Dorado del Teatro Colón: la pelea de Milei y Lula. El tempo lo marcó la ausencia del anfitrión natural del evento, el embajador brasileño Julio Bitelli, convocado a Brasilia tras la escalada diplomática que supuso el agravio del presidente argentino a su par Lula da Silva en julio pasado.

Pero incluso más allá de las grandes ausencias, incluida la de Peter Lamelas (habitué de este tipo de convocatorias y actualmente fuera del país), hubo un elefante en la sala: el giro libertario en torno a Malvinas, la nueva estrategia de política exterior presuntamente orquestada por el asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo fin es relanzar la golpeada imagen del gobierno nacional de cara al rally electoral del año próximo.

"El apoyo de Brasil se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas", dijo el encargado de negocios de Brasil en la Argentina, Eduardo Uziel, en su discurso, evidenciando el tema que dominó la agenda política desde la cadena nacional de Milei del pasado jueves ante embajadores, diplomáticos, empresarios y otros invitados.

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El Gobierno define su agenda por Malvinas y prepara el proyecto de soberanía

En paralelo, un mensaje en X de Pablo Quirno no solventó la inusual ausencia de funcionarios de Cancillería en el festejo por la independencia del principal socio de Argentina, incluso de rangos menores, mientras que el diputado nacional Sebastián Pareja era saludado por algunos de los presentes como una suerte de representante del oficialismo.

En ese contexto, Londres todavía intentaba recalibrar su posición después del endurecimiento de la postura del gobierno de Milei en relación Malvinas, un giro fue tomado con cierta sorpresa -y fastidio- según reconstruyó este medio.

Ocurrió luego de en la última semana el Gobierno emitiera dos decretos que, por un lado, amplió las sanciones a empresas que operen con licencias ilegales en el archipiélago (reglamentando una ley del 2011, cuando se descubre el yacimiento en la cuenca León Marino); y además, dispuso un aumento en la partida presupuestaria de Defensa, dos aspectos que podrían tener un impacto la relación bilateral, luego del paño frío que supuso Milei en comparación al kirchnerismo.

Ese clima cambió después de la cadena nacional del jueves pasado, luego de que el Presidente colocara a Malvinas en el centro de su discurso y anunciara una nueva etapa en la política del gobierno. El giro, que sorprendió a más de un diplomático extranjero en Buenos Aires, generó ruido y fue interpretado como una señal que obedece más a factores locales (electoralistas) que a la posibilidad real de que finalmente los británicos encuentren un motivo para sentarse a negociar por la soberanía del archipiélago.

La CuestiónMalvinas fue uno de los temas de conversación del evento por el 204 aniversario de la independencia de Brasil

Esa posibilidad, en tanto, volvió a ser descartada por parte de los británicos, que ubicaron a las Malvinas en el centro del debate político, donde el malestar frente a Milei predominó indistintamente del color político.

El momento quedó en evidencia en una sesión en la Cámara de los Comunes este martes, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, sostuvo que el Reino Unido quiere continuar manteniendo "una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos", pero insistió con la "autodeterminación" de los isleños, una población implantada en el enclave colonial desde que fue ocupado en 1833 tras la expulsión de las autoridades y pobladores argentinos.

"Sin embargo, no debe haber duda sobre nuestro compromiso con los habitantes de las islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las islas", precisó la funcionaria.

Consultados por PERFIL, voceros del Ministerio de Exteriores británico (Foreign Office) reforzaron esa posición e indicaron que no existe un cambio en la postura británica sobre el archipiélago. "La posición del Reino Unido es de larga data y no ha cambiado", indicaron a este medio. "Los isleños han expresado en repetidas ocasiones su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y su derecho a la autodeterminación es primordial".

Carlos Fara: "Milei juega con fuego con las Malvinas"

"Malvinas no es una prioridad": la cronología de Malvinas y la Cancillería de Milei

El contraste con lo que sucedió durante buena parte de la gestión de Milei respecto a Malvinas fue uno de los temas que aparecieron en las conversaciones diplomáticas del evento brasileño, donde participaron varios referentes del ala internacional y de defensa del peronismo, como el excanciller Felipe Solá o el exministro de Defensa Jorge Taiana.

"Malvinas es una causa que el gobierno ha olvidado en estos años. Da la impresión de que lo quieren levantar por la opinión pública. Veremos si es una farsa o no", sostuvo Taiana ante la consulta de PERFIL.

Desde que asumió el Gobierno, Malvinas no estuvo entre las prioridades de la gestión internacional libertaria, según consultó PERFIL a fuentes del Palacio San Martín en reiteradas oportunidades desde 2023. La definición era todavía más tajante en noviembre de 2024, cuando el nuevo canciller Gerardo Werthein había blindado la Cancillería y restringido al máximo el contacto de sus funcionarios con la prensa.

"No es una prioridad. Lo único cierto es el alineamiento con Estados Unidos e Israel", resumió por entonces una alta fuente de Cancillería ante la insistencia de este medio.

Javier Milei en la cadena nacional sobre Malvinas.

Desde entonces, distintos episodios terminaron por reforzar aquella lectura. Incluso la admiración personal de Milei por Margaret Thatcher, no se tradujo inicialmente en una política específica sobre Malvinas, ni siquiera "menos conflictiva" hacia los isleños.

Uno de los casos más evidentes ocurrió con el desarrollo de la cuenca León Marino (Sea Lion) el proyecto de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte de la Isla Soledad. El gobierno argentino tardó más de un mes en reaccionar frente al anuncio del inicio de las operaciones por parte de la administración británica de las islas en Puerto Argentino. PERFIL reveló entonces que la condena argentina llegó después de que, con el aval de Londres, la administración isleña avanzara con sus planes para su primera explotación petrolera.

La cuestión petrolera era apenas una de las aristas de una relación que, en otros planos, había encontrado canales de entendimiento. Bajo el sello de La Libertad Avanza, Argentina y el Reino Unido (donde Malvinas es el único tema que aglutina a todo el arco político), habían mantenido conversaciones sobre cooperación, vuelos, pesca, hidrocarburos y cuestiones humanitarias vinculadas al archipiélago. La llegada de Milei, lejos de producir inicialmente un endurecimiento, había convivido con una búsqueda de mayor cercanía con Londres.

En los círculos diplomáticos británicos, esa etapa era seguida con particular atención. La afinidad ideológica del Presidente con algunos de los principales aliados del Reino Unido y su alineamiento con Washington eran vistos como un terreno favorable para ampliar la agenda bilateral, aún con la disputa de soberanía como diferencia de fondo.

Incluso llegó a especularse con una visita de Milei a Londres y encabezar allí un evento de promoción de inversiones, en una suerte de réplica de la Argentina Week que el gobierno había anunciado en la capital francesa y previamente realizado en Nueva York.