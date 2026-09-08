RDC: una nueva encuesta muestra un empate entre Lula y Flavio Bolsonaro

A pocos días de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, Lula da Silva conserva el favoritismo, aunque una nueva encuesta encendió las alarmas dentro del oficialismo por el escenario de segunda vuelta. Las mediciones muestran un cambio respecto de relevamientos anteriores, cuando el presidente brasileño tenía una diferencia más amplia frente a su principal rival.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista Eleonora Gosman explicó que “La primera vuelta sigue dándole a Lula favoritismo, eso sin duda, pero acá el problema aparece en lo que es la segunda vuelta”. Según detalló, el escenario aparece polarizado entre Lula y Flavio Bolsonaro, con un resultado que muestra un empate absoluto: “Lula saca 41 y Flavio Bolsonaro saca 41. O sea, empate absoluto, lo cual puede resultar en cualquier cosa”.

El Supremo Tribunal Federal, en el centro de la campaña

El dato representa un cambio respecto de mediciones anteriores, en las que Lula había logrado una diferencia considerable frente a su rival. “Es raro que en algún momento Lula haya tenido 48 o 47% y Flavio 41 o 42. O sea, había una diferencia muy significativa”, sostuvo Eleonora Gosman.

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Para la analista, uno de los factores que explica el cambio en las mediciones es la repercusión política de las denuncias y cuestionamientos vinculados al Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente alrededor del juez Alexandre de Moraes. “Curiosamente, parece ser el tema que de alguna manera reverberó, que hizo que cayera Lula, a pesar de que no tiene nada que ver con Lula”, afirmó.

Eleonora Gosman explicó que el foco quedó puesto en Moraes por sus vínculos y conversaciones con el exbanquero Daniel Vorcaro, aunque remarcó que también existen conexiones entre ese empresario y sectores vinculados al bolsonarismo.

“Estos muchachos, los votantes, los millones de votantes, también Bolsonaro está vinculado a Vorcaro”, planteó.

La relevancia política del episodio está además relacionada con el papel de Moraes en el proceso contra Jair Bolsonaro. “Hay que recordar que Moraes es el que llevó, de hecho, el procesamiento en juicio de Jair Bolsonaro”, recordó.

En paralelo, la aprobación del gobierno de Lula también mostró una leve caída, según la encuesta analizada: “La aprobación del gobierno estaba en 45% y cayó para 43%”.

Respecto del caso que involucró al hijo del presidente, conocido como Lulinha, Eleonora Gosman consideró que perdió fuerza por la falta de pruebas. “Ese tema desapareció”, afirmó, y agregó: “Cuando vos no tenés pruebas, esto puede estar un tiempito ahí en alza, pero después no tenés cómo recuperarlo”.