Dólar atrasado, reservas y crédito: en RDEco cuestionaron el rumbo del programa económico

El crédito aparece como una de las variables centrales del programa económico, pero su evolución genera dudas sobre la capacidad de la política oficial para impulsar el consumo, la inversión y el empleo. El aumento de los problemas de pago y el incumplimiento de los créditos comenzaron a mostrar dificultades en el funcionamiento del sistema.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Pablo Moldovan analizó esas señales y advirtió que detrás de ellas aparecen problemas vinculados con los ingresos, la política monetaria y la inestabilidad de las tasas. También cuestionó el papel que debería asumir el crédito dentro de un programa de orientación libertaria y planteó que la variable no está cumpliendo con el rol esperado.

Crédito, mora y problemas del programa económico

Pablo Moldovan coincidió con las críticas al funcionamiento actual del sistema y advirtió sobre el aumento de los problemas de pago. “Lo que estamos viendo en términos de la dinámica del crédito y de la dinámica también de la mora y del incumplimiento en el pago de los créditos” comienza a mostrar dificultades más profundas.

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Para el economista, detrás de esas señales hay distintos factores. “Empiezan a sintomatizarse varios problemas que tiene el programa económico”, afirmó, y mencionó entre ellos “la dinámica de ingresos” y “la propia estrategia de política monetaria y la inestabilidad de las tasas”.

Pablo Moldovan también cuestionó el papel que el crédito debería tener dentro de un programa de orientación libertaria. “El crédito es una variable que tendría que asumir un rol fundamental”, sostuvo, porque debería permitir “revolucionar la productividad, aumentar la inversión, aumentar el empleo”.

Sin embargo, señaló que la realidad está lejos de ese objetivo: “Es una variable que está en crisis” y, pese a los intentos oficiales por impulsarla, “no logra cumplir el rol que debería cumplir en el sistema”.

Dólar atrasado, reservas e industria: la crítica de Salvatore

Nicolás Salvatore trasladó la discusión hacia el frente cambiario y planteó que el problema central está en el esquema de tipo de cambio y apertura económica. “Este modelo de tipo de cambio recontraatrasado con apertura económica se estrelló el 9 de octubre del 2025”, afirmó, al recordar la fuerte intervención del Banco Central durante aquella jornada.

Según Nicolás Salvatore, Argentina actualmente cuenta con un respaldo externo que evita una crisis mayor. “Hoy la Argentina convive con un seguro contra todo riesgo de default y devaluación”, sostuvo, y agregó: “Si no existiera eso, este modelo ya hubiera estallado por los aires”.

El economista reclamó una corrección del tipo de cambio y descartó que eso implique necesariamente un giro hacia la izquierda. “Tenemos que salir del atraso cambiario”, afirmó.

Para Nicolás Salvatore, un dólar más competitivo podría proteger a la industria y favorecer la inversión. “En Argentina con inflación se ganan elecciones, con desempleo y cierre de fábricas no”, sostuvo.

Su diagnóstico apunta además al frente externo: “El problema de este modelo es que atacó el déficit fiscal pero no solucionó el sector externo”.

Entre los principales riesgos, enumeró “dólar atrasado, reservas negativas y cerrado el acceso a los mercados de capitales”. En ese contexto, consideró que una corrección cambiaria permitiría llegar a las próximas elecciones con una economía más dinámica: “Llegás a la elección con una inflación parecida a esta pero con la economía creciendo”.