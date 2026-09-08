La industria y la construcción se derrumbaron en julio, según el INDEC

La industria y la construcción tuvieron caídas significativas, tanto en las comparaciones mensuales como interanuales.

El Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) de julio mostró una retracción de 4,9% respecto a igual mes de 2025 y de 5,0% en comparación con el mes anterior. El acumulado enero-julio de 2026 presentó una disminución de 2,6% respecto a igual período de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En julio de 2026, doce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo”, 26,7%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-31,4%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-15,9%), “Productos minerales no metálicos” (-12,6%), “Productos de caucho y plástico” (-9,1%), “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-9,1%), “Productos de metal” (-8,4%), “Productos textiles” (-13,0%), “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-5,4%), “Sustancias y productos químicos” (-1,3%), “Alimentos y bebidas” (-0,5%) y “Productos de tabaco” (-12,3%).

Por el contrario, las divisiones que tuvieron desempeño positivo fueron : “Madera, papel, edición e impresión” (+7,1%), “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (+8,1%), “Industrias metálicas básicas” (+1,6%) y “Otro equipo de transporte” (+2,6%).

Para el CEPEC, el dato de industria "representa un claro deterioro respecto de junio y vuelve a mostrar una industria heterogénea y con dificultades para consolidar la recuperación. Las fuertes caídas en maquinaria, equipos, textiles y minerales no metálicos reflejan la debilidad de sectores vinculados a la inversión, el consumo interno y la construcción".

"Para el Gobierno, el desafío pasa por lograr que el crecimiento de sectores como energía y refinación se traduzca en una recuperación más amplia del entramado industrial. Si la tendencia se mantiene, la industria puede convertirse nuevamente en uno de los principales puntos de presión sobre producción, inversión y empleo", añadió la consultora.

La caída de la construcción

Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró una baja de 4,5% interanual y de 4,6% mensual. En los primeros siete meses de este año, presentó un aumento de 1,7% sobre el mismo período de 2025. El índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 1,1% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2026 tuvieron subas de 22,8% en el "Resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción)", seguido por "Artículos sanitarios de cerámica" (+7,0%), "Mosaicos graníticos y calcáreos" (+0,7%) y "Pinturas para construcción" (+0,1%).

Las bajas se observaron en "Asfalto" (-23,1%), "Yeso" (-21,2%), "Ladrillos huecos" (-12,9%); "Cales (-9,8%); "Hormigón elaborado" (-9,5%), "Cemento portland" (-8,1%); "Placas de yeso" (-7,2%); "Pisos y revestimientos cerámicos" (-6,9%) e "Hierro redondo y aceros para la construcción (-2,4%).

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