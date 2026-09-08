A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 8 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este martes 8 de septiembre a un valor en el mercado de $1.525,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 8 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 8 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta.

En Ronda de Economistas abordaron la estrategia del Gobierno para mantener el dólar en $1.500

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 8 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.518,90 para la compra y $1.533,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 8 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 8 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 8 de septiembre a $1.582 para la compra y $1.583,20 para la venta.

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A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 8 de septiembre a $1.989 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este martes 8 de septiembre en $1.581,50 para la compra y $1.583,89 para la venta.

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Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 490 puntos básicos este martes 8 de septiembre.