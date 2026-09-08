Créditos UVA del Banco Nación para comprar autos: cuáles son los concesionarios adheridos

El Banco Nación ofrece alternativas de financiación para quienes buscan comprar un auto 0 km o un usado a través de concesionarios adheridos a su programa “+Autos con BNA”. La operatoria alcanza a distintos puntos de venta del país y permite acceder a préstamos personales para financiar la compra de vehículos.

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La propuesta contempla concesionarios oficiales adheridos en distintas provincias, donde los interesados pueden consultar los modelos disponibles, las condiciones de financiación y avanzar con la solicitud del crédito, siempre sujeta a la evaluación correspondiente de la entidad.

El listado completo de concesionarias del Banco Nación

El Banco Nación cuenta con una amplia red de establecimientos adheridos a “+Autos con BNA” en distintas localidades y provincias del país.

El documento oficial incluye los datos de provincia, localidad, agencia y dirección de cada uno de los puntos de venta que participan del programa. Entre las jurisdicciones incluidas aparecen, entre otras, CABA, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Río Negro y Salta.

El listado completo de las concesionarias adheridas se encuentra en el documento adjunto a esta nota, con el detalle de cada agencia y su dirección.

El Banco Nación permite pedir hasta $100 millones para comprar autos:

La oferta del banco contempla una nueva modalidad de créditos en UVA, disponible desde el 7 de septiembre, que eleva el monto máximo de financiación hasta $100 millones por usuario.

Esta alternativa es sin prenda y permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo. Alcanza a automóviles, pick ups y utilitarios, tanto 0 km como usados de hasta 10 años de antigüedad.

Los préstamos UVA tienen plazos de entre 12 y 60 meses y pueden gestionarse en más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta, mediante un proceso online y con la sola presentación del DNI.

Para quienes cobran sus haberes o jubilaciones en el Banco Nación, la tasa es de UVA + 19% TNA, mientras que para el resto de los clientes asciende a UVA + 25% TNA.

En estos créditos, la cuota puede representar hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante.

Cuánto queda la cuota por un préstamo de $10 millones

Para un préstamo de $10 millones a 60 meses, la cuota inicial estimada para un cliente que cobra sus haberes en el Banco Nación es de $292.656 bajo la modalidad UVA. Para el resto de los clientes, la cuota inicial estimada alcanza los $343.333.

La particularidad de los préstamos UVA es que el capital se ajusta de acuerdo con la evolución de la UVA, por lo que la cuota inicial no se mantiene necesariamente durante todo el período del crédito.

El antecedente: el acuerdo entre Banco Nación y Volkswagen

El 10 de agosto, el Banco Nación y Volkswagen Argentina habían presentado una propuesta conjunta para ampliar las opciones de financiación destinadas a la compra de vehículos de la marca.

A través de “+Autos con BNA”, los clientes podían solicitar financiación para comprar automóviles Volkswagen comercializados por concesionarios oficiales adheridos, con un monto máximo de $20 millones y plazos de entre 24 y 48 meses.

Para operaciones de hasta 24 meses, la tasa era del 27% TNA para clientes con acreditación de haberes en el BNA y del 37% para el resto. Para plazos de 30 a 48 meses, las tasas eran del 30% y 40% TNA, respectivamente.

La propuesta establecía además un valor máximo del vehículo de $60 millones, préstamos personales sin prenda y sistema de amortización francés.

Banco Nación también bajó la tasa para refinanciar deudas

En paralelo a las opciones para financiar vehículos, el Banco Nación anunció una reducción de la tasa para refinanciar deudas, que pasó del 35% al 29%, con el objetivo de reducir el peso de las cuotas y facilitar la sustentabilidad financiera de los clientes.

Para una deuda de $10 millones a 60 meses, la cuota estimada baja de $354.900 a $317.400. Esto representa unos $37.500 menos por mes, una reducción del 10,6%, y un ahorro nominal de $2,25 millones durante todo el plazo.

Durante 2026, el BNA lleva refinanciadas 109.507 operaciones correspondientes a 95.626 usuarios, por un monto total de $503.300 millones.

La entidad contempla distintas alternativas según la situación del cliente. Entre ellas, la consolidación de deudas dentro del BNA en pesos o UVA, la posibilidad de reunir obligaciones del Banco Nación y de otras entidades en una financiación UVA, la refinanciación en pesos de tarjetas con entre 1 y 85 días de atraso por hasta $30 millones, y opciones para cancelar o reprogramar deudas personales y comerciales con mora ya instalada, con plazos de hasta 120 meses.

FN