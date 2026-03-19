Banco Nación: paso a paso para obtener la nueva aplicación BNA+

El Banco Nación informó que se encuentra migrando a una nueva plataforma digital para unificar las operaciones de sus cliente en todo lugar.
A la nueva app BNA+ se podrá “acceder con el mismo usuario y contraseña desde tu celular y computador, disfrutar de más funcionalidades y operar con una experiencia integrada y segura”.
Desde la entidad señalaron que cada cliente recibirá por mail una notificación para realizar la migración y desde la app actual a la Nueva BNA+.
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Paso a paso para hacer la migración:
- Ingresar a la app de siempre con la clave o verificación de huella o rostro
- Seguir las instrucciones para comenzar la descarga de la nueva app.
- Una vez descargada, volver a ingresar a BNA+ y seleccionar “Ya la tengo”.
- Tocar “Continuar” para copiar el token que aparece en la pantalla
- Aceptar los nuevos términos y condiciones
- Crear un nuevo usuario y contraseña y seleccionar la nueva imagen de seguridad
- Ingresar y comenzar a usar la nueva versión de BNA+.
Consejos:
- Descargar la app desde la tienda o store del celular y
- No ingresar datos desde enlaces recibidos por email o SMS.
- No compartir las contraseñas, claves o tokens
El Banco Nación recordó que nunca solicita datos personales por teléfono, mail o redes sociales. Ante cualquier duda, recomiendan usar únicamente los canales oficiales o comunicarse con la línea de atención.
LM